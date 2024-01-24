Большая часть мыслей человека относится к негативным

В сутки в голове возникает по несколько тысяч размышлений

Ученые подсчитали, что человеческому мозгу удается генерировать от 25 до 50 тысяч мыслей ежедневно. Здесь бы и восхититься возможностями своего организма, однако есть одно но.

«Большинство людей из всего количества дум порождают порядка 70% отрицательных мыслей», — сообщают представители науки.

Эксперты уверены, что с негатива необходимо перестраиваться на что-то важное и продуктивное, создавая для этого благоприятные условия. Следует напоминать себе каждый день, что наши мысли порождают наши действия, а из действий складывается жизнь. А это весомый аргумент, чтобы поработать над своим мышлением.