Больных волчанкой часто мучают ночные кошмары

Для этого заболевания характерны неврологические проблемы

При регулярно беспокоящих кошмарных сновидениях следует посетить врача и установить причину ночных мучений. Одна из них может быть в хроническом системном аутоиммунном заболевании волчанке, когда собственной иммунной системой человека повреждаются клетки организма.

Волчанка поражает суставы, кожу, почки, мозг, сердце и легкие. Болезнь трудно диагностируется, но имеет хороший отличительный признак в виде сыпи на лице, напоминающей своей формой крылья бабочки. Обычно волчанку обнаруживают у женщин до 40 лет. Болезнь не является заразной. Как же связаны волчанка и ночные кошмары?

«Исследование состояния более 670 пациентов с волчанкой показало, что у многих больных также присутствуют неврологические проявления в виде депрессии, галлюцинаций, потери равновесия и других», — сообщают ученые.

У части людей перед галлюцинациями случаются ночные кошмары, по которым, кстати, больные уже могут определять надвигающееся обострение болезни.