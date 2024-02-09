Больные почки требуют соблюдения диеты

Несбалансированное питание ухудшает состояние пациентов

Когда имеется заболевание почек, необходимо придерживаться особой системы питания. В меню пациента должны быть в достаточном количестве фрукты, овощи, злаки, нежирные молочные продукты, помогающие нормализовать показатели артериального давления.

«Люди с заболеванием почек часто мучаются высоким артериальным давлением, поэтому они должны тщательно подбирать себе пищу и не провоцировать едой скачков давления», — говорят врачи.

При почечной патологии нужно контролировать потребляемые воду и соль, чтобы организмом не задерживалась лишняя жидкость. Такая мера важна для людей, склонных к отечности и жалующихся на отклонения в мочеобразовании.

Еще положено следить за поступлением в организм белка и фосфора: их обилие при больных почках повышает нагрузку на органы, отчего страдает их фильтрующая функция и в теле скапливаются токсины.