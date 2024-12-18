Болезни ЖКТ‑органов бывают вызваны неправильным прикусом

Пройти лечение у ортодонта важно не только для состояния зубов

Неправильный прикус — это вопрос не только эстетики, но и здоровья, причем не одних зубов. Если челюсти расположены искаженно, жевательные мышцы перенапрягаются, а височно-нижнечелюстной сустав делается дисфункциональным. Такие нарушения вызывают головную боль и усталость жевательных мышц.

«Некорректный прикус также становится причиной недостаточного измельчения пищи, что провоцирует снижение эффективности ферментов, которым нужно расщепить эти комки в желудке и кишечнике. Все это опасно развитием хронических патологий органов ЖКТ», — предупреждают ортодонты.

Ортодонтическое лечение помогает избавиться от всех этих проблем и, конечно, позаботиться о гармонизации зубного ряда, а также поддержать молодость лица.