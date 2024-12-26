Боль в шее может появиться из‑за стресса

Не только работа на компьютере вызывает подобный дискомфорт

Болезненные ощущения в области шеи могут быть вызваны старыми травмами, в том числе полученными при рождении, либо являться результатом искривления позвоночника, а также последствием длительного неподвижного сидения за компьютером, продолжительного вождения автомобиля или постоянного зависания в смартфоне.

Есть и не столь очевидная причина, из-за которой может болеть шея, — это хронический стресс и сопровождающее его непроизвольное втягивание шеи.

«Боли в шее на фоне стресса развиваются, если человек хочет быть меньше и незаметнее либо напрягает мышцы в попытках создания некоего мышечного панциря с желанием ограждения от окружающих и возможной атаки извне», — объясняют психосоматологи.

Стресс вызывает напряжение, а оно, в свою очередь, ведет к зажиму и ухудшению кровотока, что заставляет человека переживать еще из-за неприятных ощущений в теле, усугубляя всю ситуацию.