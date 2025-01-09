Боль в груди может быть признаком острого коронарного синдрома

Какие причины вызывают патологию

Острый коронарный синдром (ОКС) — это группа состояний, связанных с резким нарушением кровоснабжения сердечной мышцы, что требует немедленной медицинской помощи, поскольку опасно развитием инфаркта миокарда и других серьезных осложнений.

Причины ОКС:

• атеросклероз — накопление холестерина и других веществ на стенках артерий приводит к образованию бляшек, которые сужают или полностью блокируют коронарные артерии;

• тромбоз — образование тромба на месте атеросклеротической бляшки опасно резким ухудшением кровотока;

• спазм коронарных артерий — временное сокращение артерий способно вызвать недостаток крови в сердечной мышце;

• факторы риска — курение, гипертония, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, малоподвижный образ жизни, стресс и наследственная предрасположенность.

«Одним из признаков острого коронарного синдрома является острая боль в груди. Обычно пациенты описывают ее как сжимающую или давящую. Боль может иррадиировать в левую руку, шею, спину или челюсть», — предупреждают специалисты Городской клинической больницы № 1 Челябинска.





Следующий симптом — это одышка, она бывает как в покое, так и при физической нагрузке. Также наблюдается потливость — может быть непроизвольной, часто беспокоит холодный пот. Еще при ОКС возможна тошнота или рвота. Для состояния типично учащенное сердцебиение или аритмия и тревожность — многие пациенты рассказывают об ощущении надвигающейся беды.

Правила действия при ОКС:

• вызов скорой помощи — первое и важнейшее действие. Вызов не нужно откладывать, даже если симптомы кажутся незначительными;

• обеспечение покоя — успокойте себя или человека, у которого проявляются симптомы. Нужно занять удобное положение сидя или лежа;

• если есть предписанные лекарства (нитроглицерин), можно принять их, согласно инструкции и при отсутствии противопоказаний;

• больному нельзя пить и есть, чтобы не осложнить этим медицинские вмешательства;

• важно запомнить время начала симптомов — это пригодится врачам.