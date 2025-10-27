Если вас неожиданно накрыла тревога, унять ее можно с помощью обычного кислого леденца. Резким кислым вкусом удается переключить мозг — тревожные мысли и переживания отступят, а вы сконцентрируетесь на новых ощущениях.
«Таким эффектом отвлечения получится временно сократить степень выраженности стресса и поднять настроение», — говорят психотерапевты.
Также есть мнение, что от сильного кислого вкуса случается всплеск дофамина — этот «гормон удовольствия» улучшает эмоциональное состояние.
Отметим, если вас периодически охватывают тревожные мысли или даже случаются панические атаки, вам следует обратиться к психотерапевту для уточнения причин своего состояния и получения соответствующих рекомендаций по нормализации самочувствия.
