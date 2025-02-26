«Блинная диета» может обострить болезни поджелудочной

Почему блины не дополнение, а полноценная пища

Масленица Масленицей, а о здоровье забывать не нужно. Как бы вы ни любили блинчики, не стоит ими злоупотреблять, если не хотите спровоцировать обострение хронических заболеваний поджелудочной железы и желчевыводящих путей.

«Ешьте блины в первую половину дня — во время завтрака или обеда. Блины все же следует относить к основному блюду, а не к дополнению к нему, так что блинами вполне можно заменить полноценный прием пищи. Для вечерней трапезы блины не подходят, такой очень тяжелой едой можно вызвать бессонницу», — объясняют гастроэнтерологи.

Тем, у кого имеются патологии печени, также стоит сократить количество масла при готовке блинов и не есть их слишком много.

Если после лакомства блинами вы столкнетесь с чувством тяжести в желудке, примите ферменты и обратитесь к врачу.

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