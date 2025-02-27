Безвредны ли искусственные подсластители

В чем их задача

Ровно 146 лет назад немецким химиком российского происхождения Константином Фальбергом был открыт первый искусственный подсластитель — сахарин, сладость которого в 400—500 раз превышает сладость сахара.

Сахарин до сих пор используется в различных продуктах, включая безалкогольные напитки, жевательные резинки, кондитерские изделия, а также таблетки и порошки для подслащивания.

После открытия сахарина было разработано множество других искусственных подсластителей, например цикламат, аспартам, сукралоза, ацесульфам калия.

Вопрос о безопасности искусственных подсластителей остается актуальным. Многие из них были предметом анализа, и несмотря на то что большинство признаны безопасными для потребления в пределах установленных норм, ряд исследований подтвердил, что подсластители имеют связь с различными проблемами со здоровьем, включая метаболические нарушения и изменения в микробиоме кишечника.





«Все, наверное, видели отделы с товарами для людей с диабетом с надписями „без сахара“. В любом случае там содержится заменитель. Он не лучше сахара. Все, что мы съедаем, проходит у нас через печень или почки. И все подсластители будут откладываться жиром на этих органах. Печень будет плохо работать, будет высокий сахар, все взаимосвязано», — отмечает эндокринолог межрайонного эндокринологического центра Городской клинической больницы № 9 Челябинска Ксения Крупина.

Искусственные подсластители имеют несколько меньшую калорийность, нежели сахар, и они не повышают уровень глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом, но подсластители нельзя принимать из личных соображений, их может назначить только врач.