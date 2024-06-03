Без солнцезащитных очков глазам угрожают эти патологии

Нужно беречь зрение от ультрафиолета

Сколько раз врачи нам говорили, что защищать от солнца нужно не только кожу, но и глаза. И делать это необходимо даже при 20°C, что уж говорить о палящем солнце. Но мы часто игнорируем это правило, из-за чего подрываем здоровье наших глаз.

УФ-лучи незаметны для глаза из-за очень короткой длины волны, но при этом они легче, чем видимый свет, потому просто проникают в ткани и повышают риски развития проблем со зрением.

«Пострадать можно от фотокератита. Он проявляется болью, покраснением, ощущением инородного тела или песка, повышенной чувствительностью к свету и чрезмерным слезотечением глаз. Благо эти симптомы обычно проходят самостоятельно в покое за несколько дней и редко вызывают необратимое повреждение. При постоянном же воздействии УФ-излучения с годами увеличивается вероятность других заболеваний», — предупреждает заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Эти патологии могут навредить глазам:

• пингвекула — это слегка возвышающаяся желтовато-белая масса на склере (белой части глаза). Она может выглядеть как косметический дефект и при воспалении и увеличении в размерах вызывать раздражение. Для лечения часто требуется операция;

• птеригиум — это нарост треугольной формы на поверхности глазного яблока, может распространяться от угла глаза и даже прикрывать радужную оболочку и зрачок. При нем возникает ощущение инородного тела и даже снижается зрение. Для предотвращения разрастания птеригиума и устранения симптомов необходимо хирургическое вмешательство;

• катаракта — помутнение хрусталика, из-за чего зрение постепенно снижается, восстановить его помогает лишь операция по замене хрусталика;

• рак век — тоже бывает связан с чрезмерным воздействием ультрафиолета;

• возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — заболевание сетчатки (тонкой светочувствительной ткани глаза), которое приводит к нечеткости зрения. Повышенный риск развития ВМД у людей, длительное время пребывавших на солнце без должной защиты, подтвержден научно.

«Для защиты глаз нужно носить солнцезащитные очки. Они должны хорошо сидеть, быть удобными, не искажать цветопередачу, при необходимости блокировать блики, а еще подходить под вид деятельности на природе. Например, играть в волейбол лучше в солнцезащитных очках, линзы которых изготовлены из ударопрочного пластика. Приобретая очки, обратите внимание на указание, что изделие обеспечивает 99—100% защиту от UVA и UVB или имеет пометку UV400», — информирует доктор.

Позаботиться о глазах также помогают широкополые шляпы и кепки, а еще избегание нахождения на солнце в наиболее активные его часы — это период с 10 до 16.