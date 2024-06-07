Без обследования пациенты часто путают полипы и геморрой

Не посещая врача, люди лечатся неправильно

Колопроктологи постоянно сталкиваются с пациентами, которые обращаются с жалобами на геморрой, а в ходе диагностики выясняется, что беспокойство доставляет другая проблема — анальный полип. Хуже, если люди вообще не идут к врачу и пытаются самостоятельно вылечить такой «геморрой».

«Небольшие полипы никак себя не проявляют, поэтому часто мы обнаруживаем их случайно во время осмотра. Если же полип большой, он может вызвать боль, зуд и жжение в заднем проходе, постоянное ощущение дискомфорта, появление в кале слизи и крови. Полипы на ножках могут выпадать из анального отверстия во время дефекации, а затем сами вправляться внутрь. Конечно, это напоминает геморрой», — рассказывает колопроктолог, хирург высшей квалификационной категории клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Елена Богданчикова.

Анальные полипы подлежат удалению, поскольку они вызывают воспаления, кровотечения, кишечную непроходимость, также есть вероятность их перерождения в онкологию. При возникшем беспокойстве со стороны ануса и прямой кишки необходимо сразу посетить колопроктолога.

Читайте также: Для кого редкий стул является нормальным.