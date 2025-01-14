Бессонницу на фоне стресса можно победить глубоким дыханием

Чтобы ускорить засыпание, дышать нужно с определенным счетом

Сложности с засыпанием могут появляться по ряду причин, но чаще всего комфортному отдыху мешает стресс, приводящий к повышению уровня кортизола в крови. Укротить гормон стресса можно вечерней прогулкой на свежем воздухе, а также правильным дыханием.

«Стресс учащает дыхание и делает его поверхностным, потому нужно научиться дышать глубоко: делая вдох, считайте до четырех, затем небольшая пауза, после выдыхайте и считайте до семи. Можно сделать наоборот: на четыре счета вдыхать, а на семь выдыхать. Такой техникой уменьшается частота дыхания и сердечных сокращений и нервная система подготавливается ко сну», — говорят сомнологи.

Унять тревожность и напряжение перед сном помогает и уменьшение времени, отводимого на гаджеты и телевизор, особенно новостную информацию. Желаемый расслабляющий эффект будет и от массажа, теплой ванны, арома- или музыкотерапии.