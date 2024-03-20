Бессонница ведет к гормональному дисбалансу в организме

Это порождает множество проблем со здоровьем

Бессонница говорит о том, что человек ведет нездоровый образ жизни. Причин, вызывающих бессонницу, может быть много, и важно найти, что именно мешает спать, поскольку бессонница, являясь сама по себе проблемой, тянет за собой другие неприятности со здоровьем.

«Бессонница может привести к перееданию, так как при дефиците сна организм вырабатывает меньше лептина — гормона сытости. Когда его становится недостаточно, возникает тяга к калорийной пище, а уровень грелина — гормона, стимулирующего чувство голода, наоборот, возрастает. Нарушается и толерантность к глюкозе — чувствительность клеток к инсулину снижается, осложняется процесс усвоения глюкозы и возрастает уровень сахара в крови», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Рост уровня сахара в крови также обусловлен повышением на фоне бессонницы кортизола — гормона стресса, что увеличивает риски затвердевания артерий — атеросклероза, а уже это приводит к сердечному приступу.

Результаты некоторых исследований показывают, что бессонница влияет и на уровень эстрогена, который связан с риском развития рака молочной железы.

«Еще человек становится раздражительным и подверженным депрессии из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина и норадреналина. Помимо этого, снижаются внимание и концентрация, ослабевает иммунная система, поскольку вероятны проблемы с количеством цитокинов, играющих важную роль в регуляции защитных сил организма», — объясняет врач.

При бессоннице категорически запрещается самолечение медикаментами, назначать препараты может только доктор. Если у вас проблемы с качеством сна, попробуйте наладить режим дня и отказаться от привычек, мешающих вашему отдыху. Создайте благоприятную обстановку, располагающую к здоровому сну — следите за свежестью и температурой в спальне, выключайте различные источники света, не пользуйтесь гаджетами поздним вечером и т. п. Когда меры не приносят результата, посетите врача, ведь бессонница может быть связана с какой-нибудь патологией.