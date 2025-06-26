Бесконтрольный прием обезболивающих вызывает зависимость

Такие препараты должен назначать врач

Не каждый, кто занимается самолечением, задумывается о его отдаленных последствиях. Если вы из числа тех людей, которые не любят посещать врачей и вместо получения грамотной терапии привыкли купировать свои боли таблеткой, вы рискуете столкнуться с зависимостью от лекарства. Это состояние считается заболеванием, требующим профессиональной медицинской помощи.

«Чем опасна такая зависимость? Организм привыкает к обезболивающему, и при его отсутствии случается симптом отмены, или ломка, что сопровождается сильной болью, тошнотой, рвотой, диареей, мышечными судорогами, тревогой, депрессией, бессонницей и даже галлюцинациями. Чем дольше и в больших дозах принимается препарат, тем сильнее выражены симптомы отмены», — предупреждает заместитель главного врача по поликлинической работе Областной больницы Троицка Александра Маковкина.

Когда человек то и дело обращается к обезболивающим, со временем его организм адаптируется к действующему веществу препарата и для достижения необходимого эффекта нуждается во все большей дозе.





«Случайная или преднамеренная передозировка оборачивается серьезными последствиями, включая дыхательную недостаточность, кому и даже смерть. Особенно опасно сочетание обезболивающих с алкоголем или седативными препаратами. Обезболивающие вступают во взаимодействие с другими лекарствами, усиливая или ослабляя их эффект, что угрожает здоровью», — отмечает доктор.

Продолжительный прием обезболивающих негативен для печени, почек, сердца и желудочно-кишечного тракта. Зависимость от обезболивающих часто сопровождается депрессией, тревогой и даже развитием психозов. Препараты нередко усугубляют и уже существующие проблемы с психикой.

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