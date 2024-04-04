Березовый сок помогает сдерживать старение

В нем находится много ценных компонентов

Наличие в березовом соке антиоксидантов, витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ, предупреждающих развитие воспалений и заболеваний, способствует сохранению здоровья и молодости организма.

«Березовым соком укрепляется иммунитет, улучшается состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, мозговой деятельности, стимулируется синтез коллагена — этот белок нужен для упругости кожных покровов и внешней моложавости. Также клеткам тела дается защита от окислительных повреждений», — сообщают врачи.

Отметим, березовый сок идет на пользу не всем, его нельзя пить при наличии сахарного диабета, почечной патологии и аллергии.

Важно! Собирая березовый сок, надо позаботиться о состоянии дерева, место сбора обязательно закрывайте воском или мхом, иначе береза погибнет. Нельзя сливать за раз более одного литра сока с каждого дерева — это тоже опасно для растения. Пожадничав, вы лишите березу жизненных сил.

Сбор березового сока обычно начинают после дня весеннего равноденствия, то есть после 21 марта. Длится период сокодвижения до конца апреля.