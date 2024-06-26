Белковая диета повреждает почки

Нужно всегда стремиться к сбалансированному питанию

Популярная белковая диета может хорошо способствовать стройности, однако от пристрастия к такому нерациональному питанию вместе с легкостью фигуры придется столкнуться с тяжестью нарушений в организме.

Сторонники этой диеты стараются питаться трижды в день, наполняя свой рацион белком животного происхождения и ожидая от питания повышения чувствительности организма к инсулину и уменьшения его производства, что и должно снижать объем жировой массы и общего веса.

«Нехватка полезных углеводов и жиров наравне с излишками белка чреваты серьезными нарушениями в организме. Не получая энергию из углеводов и жиров, тело начинает добывать ее из того, что дают, то есть из белка. При такой путанице можно пострадать от побочного продукта — аммиака, и, если случается его накопление, развивается гипераммониемия», — предупреждают диетологи.

При этом повышается нагрузка на почки, появляются мочекислые камни и подагра. Также рН смещается в сторону щелочей, а от этого будут частые головные боли, туман в голове, повышенная усталость, ухудшение кишечной моторики.

Если у вас имеется избыточной вес, для начала стоит посетить врача и исключить какую-либо патологию, способствующую замедлению метаболизма. При обнаружении болезни следует начать лечение и снижение веса под медицинским контролем. Когда проблем со здоровьем не выявится, просто посмотрите в сторону правильного питания и добавьте в повседневность физической активности. Тогда вам удастся похудеть, сохранив здоровье.