Белки человеческой крови изменяются за несколько лет перед развитием рака

Трансформация касается сотен белков

Учеными обнаружено, что за несколько лет до диагностирования онкологического заболевания с белками в крови человека происходят изменения.

«Проверено 44 тысячи человек, у 4900 из них позже был найден рак. За три года до выявления болезни метаморфозы претерпевают 182 белка, а мутации 107 белков-биомаркеров сопряжены с формированием онкологии за семь лет до ее установления», — сообщается об исследовании.

Теперь ученым предстоит найти ответы на следующие вопросы: какова роль этих белков в развитии онкологии, при помощи каких тестов получится выявлять их в больничных условиях и какими медикаментами удастся сократить вероятность запуска злокачественного процесса.