Баня не помогает похудеть

Растопить жир таким способом не получится

Диетологи опровергают миф о возможности похудеть посредством посещения бани или сауны. Специалисты уверяют, что избавиться от жира таким образом не получится.

«Походы в баню и сауну способствуют потери жидкости, но они не топят жир. Однако парение может благотворно отразиться на состоянии тела и его тонусе за счет стимуляции обменных процессов, улучшения крово- и лимфотока», — отмечают эксперты.

При этом важно помнить, что баня противопоказана людям с болезнями сердца и сосудов, нарушениями психики, хроническими воспалениями, онкологией, эпилепсией.

Читайте также: Любители бань и саун могут остаться без детей.