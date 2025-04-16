Бананы позволяют снизить симптомы гастрита

Фрукты подходят для людей с чувствительным желудком

Вы наверняка слышали, что благодаря наличию в бананах триптофана (эта аминокислота является предшественником серотонина — «гормона счастья») получается улучшить свое настроение. Однако фрукты полезны не только для ментального здоровья, но и для физического. В частности, при помощи бананов можно оздоровить желудок.

Бананы легко усваиваются организмом, что идеально для людей с чувствительным желудком. Они не вызывают раздражения и могут быть рекомендованы при расстройствах пищеварения.

«Бананы обладают щелочным эффектом, а это важно для пациентов с изжогой и гастритом. Их мягкая текстура создает защитную оболочку на стенках желудка, уменьшая дискомфортные ощущения», — говорят гастроэнтерологи.

Эти фрукты богаты пищевыми волокнами, особенно растворимой клетчаткой, которая способствует функционированию кишечника, нормализуя стул, предотвращая запоры и поддерживая здоровье микрофлоры органа.

Также бананы содержат много калия, нужного для баланса электролитов в организме и профилактирующего судороги. Еще калий нормализует артериальное давление.

Бананы — это источник углеводов, обеспечивающих организм энергией, а высокая концентрация витаминов группы B в бананах важна для обмена веществ и нервной системы.