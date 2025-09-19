Бананы на четверть снижают риски сердечно-сосудистых патологий

Как часто нужно есть плоды для профилактики

Обилие в бананах калия делает их ценным продуктом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что при ежедневном потреблении одного или двух бананов можно снизить риск кардиозаболеваний почти на четверть.

«Особенно это актуально для пожилых людей, которым специалисты советуют включать бананы в свой рацион в умеренных количествах. Это помогает сократить вероятность возникновения гипертонии и других сердечных проблем», — информирует Горсайт.

Также в бананах содержится магний, предотвращающий судороги, стабилизирующий уровень сахара в крови и успокаивающий нервную систему.

Еще фрукты богаты триптофаном — эта аминокислота преобразуется организмом в серотонин, который дарит нам хорошее настроение и аппетит. Помимо этого, триптофан содействует производству мелатонина, что важно для предупреждения бессонницы.

Читайте также: Как спелость бананов влияет на их полезность.

Смотрите еще: К ягодным смузи не стоит добавлять бананы.