Обилие в бананах калия делает их ценным продуктом для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что при ежедневном потреблении одного или двух бананов можно снизить риск кардиозаболеваний почти на четверть.
«Особенно это актуально для пожилых людей, которым специалисты советуют включать бананы в свой рацион в умеренных количествах. Это помогает сократить вероятность возникновения гипертонии и других сердечных проблем», — информирует Горсайт.
Также в бананах содержится магний, предотвращающий судороги, стабилизирующий уровень сахара в крови и успокаивающий нервную систему.
Еще фрукты богаты триптофаном — эта аминокислота преобразуется организмом в серотонин, который дарит нам хорошее настроение и аппетит. Помимо этого, триптофан содействует производству мелатонина, что важно для предупреждения бессонницы.
