Автомобильные ароматизаторы могут спровоцировать отечность носа

У некоторых людей развивается и другая побочная реакция

Если поначалу ароматизатор в авто способен казаться приятным, то вскоре он может ощущаться чересчур навязчивым. Излишняя резкость таких средств делает их неподходящими для людей с обостренной чувствительностью и некоторыми заболеваниями.

«На резкий раздражитель организм выдает защитную реакцию, пытаясь предотвратить нежелательное воздействие», — говорят врачи.

У кого-то развивается головная боль, от которой затем раздражаются обонятельные рецепторы и начинается отек слизистых носа, другие могут мучиться даже тошнотой.