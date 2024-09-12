Ароматерапия укрепит иммунитет и поможет при простуде

Какие масла незаменимы в сезон повышенной заболеваемости

Осенью нужно поддерживать иммунную систему всеми возможными способами, и один из таких методов — ароматерапия. Ряд эфирных масел способен повысить защитные силы организма, поэтому периодически стоит устраивать себе профилактические аромасеансы.

Масло чайного дерева известно своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Оно помогает укрепить иммунную систему, содействуя в борьбе с инфекциями. Рекомендуется добавлять несколько капель масла в диффузор или использовать в ингаляциях.

Лаванда не только успокаивает, но и дает возможность организму справляться со стрессом, что, в свою очередь, поддерживает иммунитет. Капайте масло в аромалампу или добавляйте в ванну для расслабления.

Цитрусовые масла (апельсин, лимон, грейпфрут) обладают ярко выраженными антисептическими свойствами и улучшают общее состояние организма. Применяйте в диффузорах или совместно с чистящими средствами для дезинфекции дома.

Эвкалиптовое масло очищает дыхательные пути и обеспечивает противовоспалительный эффект. Рекомендуется для ингаляций или теплой ванны.





Если иммунная система все же не устояла перед вирусами и вы оказались во власти простуды, в качестве дополнения к лечению можно обратиться к аромамаслам.

Масло мяты перечной эффективно при симптомах простуды, таких как заложенность носа и головная боль. Оно может быть использовано для ингаляций или добавлено в массажные масла.

Масло тимьяна помогает при кашле и бронхите, обладает отхаркивающим действием. Применяется в ингаляциях и горячих компрессах.

Чесночное масло известно сильными антибактериальными свойствами, с его помощью организм противостоит инфекциям. Применяется в кулинарии.