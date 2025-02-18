Антибактериальное мыло нарушает естественный микробиом кожи

Использовать его часто не рекомендуется

Наш организм постоянно подвергается воздействию патогенов, потому для снижения рисков инфицирования мы моем руки. Кто-то полагает, что надежнее при этом пользоваться антибактериальным мылом, но так ли оно нам помогает?

«На теле человека постоянно присутствует множество видов „полезных“ микроорганизмов, которые создают необходимую прослойку защиты на коже и препятствуют попаданию вредоносных бактерий. Частое использование антибактериального мыла приводит к нарушению естественной микрофлоры кожного покрова, что делает кожу более уязвимой к различным заболеваниям, в том числе к аллергическим», — предупреждают специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

У микроорганизмов имеется способность к адаптации под различные антибактериальные вещества, оттого при длительном и бесконтрольном использовании такое мыло перестает быть эффективным в борьбе с бактериями.





«Грязные руки передают целый спектр инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерию, гепатит А, брюшной тиф, норо- и ротавирусные инфекции, глистные инвазии. Заражение осуществляется как напрямую, так и через все, чего касались немытые руки. Потому важно следить за гигиеной рук, но не обязательно пользоваться при этом антибактериальным мылом», — отмечают эксперты.

Как правильно мыть руки:

• Снимите украшения, закатайте рукава.

• Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла.

• Тщательно намыльте руки и не менее 30 секунд мойте, уделяя внимание также межпальцевым промежуткам.

• Обильно ополосните руки теплой водой, чтобы удалить остатки мыла.

• Хорошо просушите руки полотенцем.