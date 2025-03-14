Анализ крови на гликированный гемоглобин выявит предиабет

Кому рекомендовано такое исследование

Исследование гликированного гемоглобина позволяет определить концентрацию глюкозы в крови за три месяца. Гликированный гемоглобин считается ключевым маркером в диагностике сахарного диабета.

«Гликированный гемоглобин — это не только важный критерий эффективности лечения пациентов с сахарным диабетом, показатель также помогает врачу заподозрить состояние так называемого предиабета, когда углеводный обмен у пациента уже нарушен, но обычные исследования „неполадок“ еще не показывают. Этот анализ можно сдать бесплатно по полису ОМС в рамках второго этапа диспансеризации», — говорит главный эндокринолог министерства здравоохранения Челябинской области Валерия Тюльганова.

Показания для забора анализа:

• высокий уровень глюкозы в крови или верхняя граница нормы;

• возраст 40+;

• группа риска: лишний вес, ожирение, наследственность;

• жалобы: жажда, сухость во рту, частые позывы к мочеиспусканию, снижение зрения, зуд кожных покровов;

• контроль за лечением уже выявленного сахарного диабета I и II типов.