Аллергию на искусственную елку вызывают эти вещества

Что на самом деле может омрачить атмосферу праздника

У некоторых людей может развиться аллергия на искусственную елку, однако медики уточняют, что нежелательная реакция появляется не от самого праздничного атрибута, а от компонентов, которые могут скопиться на елке.

«Главный провокатор аллергии — это пыль, поэтому елку перед установкой следует помыть и просушить, чтобы вам не пришлось все праздничные дни дышать пылью, забившей ветки», — говорят аллергологи.

При нарушении условий хранения, например, если вы держали искусственную елку на балконе или в сыром гараже, на ней может образоваться даже плесень, что также негативно будет воздействовать на здоровье и запустит аллергические симптомы. От елки с плесенью лучше все же избавиться.

Еще одна причина аллергии на искусственное дерево — выделение летучих соединений из химических веществ, примененных в составе. В некоторых моделях елок может быть наличие опасных пластификаторов и смазок, потому, покупая елку, стоит убедиться в качестве товара. По той же причине важно позаботиться о безопасности игрушек и гирлянд, которыми елка будет украшена.

