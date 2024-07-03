Алгоритм оказания помощи утопающему

Как провести сердечно-легочную реанимацию

Специалисты МЧС выделяют две основные причины гибели людей на воде: дети тонут, оставшись без родительского присмотра, а взрослые потому, что употребили алкоголь.

Если вы или при вас извлекли из воды пострадавшего, нужно следовать алгоритму оказания первой помощи:

• уложить человека животом на колено спасателя — так вода освободит дыхательные пути, при этом нужно удостовериться в их проходимости — очистить ротовую полость от слизи, рвоты и прочего;

• позвонить в скорую;

• выяснить, прощупывается ли пульс в области сонных артерий, реагируют ли глаза на свет, дышит ли человек;

• при отсутствии пульса, дыхания и реакции зрачков нужно без промедления приступить к сердечно-легочной реанимации;

• реанимирующие действия надо проводить до приезда медиков или до появления дыхания и сердцебиения у пострадавшего;

• с восстановлением функций человеку придают устойчивое боковое положение, укрывают и согревают.

Как провести сердечно-легочную реанимацию: убедитесь, что пострадавший лежит на ровной твердой поверхности. Встаньте на колени сбоку от человека к нему лицом. Основание своей ладони расположите на середине грудной клетки человека, вторую ладонь кладите поверх первой и соединяйте пальцы рук в замок. Делайте компрессии грудной клетки — 30 надавливаний подряд. При этом ваши руки вертикальны, не сгибаются в локтях. Пальцы второй кисти оттягивают вверх пальцы нижней. Считайте компрессии вслух, чтобы не сбиться. Давить на грудину нужно весом туловища и глубиной в 5—6 см. После 30 компрессий одну свою ладонь кладите на лоб пострадавшего и пальцами этой же руки зажимайте его нос. Нижнюю челюсть пострадавшего подхватите двумя пальцами второй руки. Запрокиньте голову пострадавшего, освободив дыхательные пути. Сделайте вдох, обхватите губы пострадавшего своими губами и выдохните в его рот, повторите выдох. Продолжайте реанимацию: 30 нажатий и 2 выдоха, пока пострадавший не очнется или не приедут медики. (При возможности дыхание «рот в рот» осуществляется через кусочек ткани).

Когда нельзя провести реанимационные действия через рот (он поврежден), рот пострадавшего зажимается и проводится дыхание «рот к носу» — все остальное так же, только выдыхаете в носовые ходы человека.

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