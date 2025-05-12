Активное общение способствует долголетию

Социальная поддержка добавляет человеку здоровья

Социальные связи оказывают значительное воздействие на долголетие и здоровье человека, они обеспечивают эмоциональную и практическую помощь, создают чувство принадлежности и связанности, дают стимул для занятия деятельностью, укрепляющей здоровье, снижают риски формирования депрессии и тревоги.

«Социальные связи являются ключевым компонентом общего здоровья и благополучия и должны быть наравне с другими полезными привычками, такими как физические упражнения и правильное питание. Социальные связи и построение прочных отношений с другими людьми могут продлить жизнь на несколько лет. Негативные же или стрессовые отношения будут иметь противоположный эффект, увеличивая риск проблем со здоровьем», — сообщает главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко.

Развивать социальные связи помогает посещение выставок, концертов, мастер-классов, клубов, секций, кружков и других групповых занятий, где можно находить друзей, делиться интересами и ощущать свою полезность и нужность.

Для людей «золотого возраста» инструментами для поддержания связи с близкими и друзьями, получения информации, новых знаний и саморазвития также станут интернет и соцсети.