12 жизненных правил здорового человека

Следуя им, вы заботитесь о своем организме

Хотите жить долго и оставаться здоровым? Тогда следуйте 12 правилам ЗОЖ, рекомендованным врачами каждому человеку. Проверьте прямо сейчас, насколько бережно вы относитесь к своему организму.

12 правил здоровья:

1. Тренироваться 2—3 раза в неделю — физической активности нужно отводить не менее 150 минут в неделю.

2. Питаться сбалансированно и не пропускать основные приемы пищи, а также не допускать в рационе пищевого мусора.

3. Спать не менее семи часов в сутки.

4. Каждый день совершать пешие прогулки.

5. Ежегодно проходить чекап организма (медицинские обследования).

6. Иметь экологичное окружение, уйти от токсичного общения.

7. Отказаться от вредных привычек.

8. Освоить медитативные и дыхательные практики.

9. Забыть о сериалах и соцсетях за два часа до сна.

10. Ложиться спать до полуночи.

11. Соблюдать питьевой режим.

12. Находить баланс между работой, отдыхом и увлечениями.