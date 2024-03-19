Хотите жить долго и оставаться здоровым? Тогда следуйте 12 правилам ЗОЖ, рекомендованным врачами каждому человеку. Проверьте прямо сейчас, насколько бережно вы относитесь к своему организму.
12 правил здоровья:
1. Тренироваться 2—3 раза в неделю — физической активности нужно отводить не менее 150 минут в неделю.
2. Питаться сбалансированно и не пропускать основные приемы пищи, а также не допускать в рационе пищевого мусора.
3. Спать не менее семи часов в сутки.
4. Каждый день совершать пешие прогулки.
5. Ежегодно проходить чекап организма (медицинские обследования).
6. Иметь экологичное окружение, уйти от токсичного общения.
7. Отказаться от вредных привычек.
8. Освоить медитативные и дыхательные практики.
9. Забыть о сериалах и соцсетях за два часа до сна.
10. Ложиться спать до полуночи.
11. Соблюдать питьевой режим.
12. Находить баланс между работой, отдыхом и увлечениями.