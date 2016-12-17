«Совы» выглядят моложе людей-«жаворонков»

Распорядок дня влияет не только на здоровье человека.
Взаимосвязь распорядка дня и состояния здоровья человека проанализировали ученые из Кореи. Выводы не утешительные. Идеального режима не существует, и каждый несет неприятный побочный эффект.
Больше полутора тысяч человек решились на масштабный эксперимент, чтобы наконец поставить точку в вечном споре: кому живется лучше — «сове» или «жаворонку».
Ученые из Южной Кореи внимательно наблюдали за их состоянием, внешним видом, показателями здоровья и выяснили, что ни у той, ни у другой группы нет преимуществ.
— В рамках исследования эксперты проанализировали данные людей в возрасте от 37 до 59 лет. Согласно предварительной информации, «совы» чаще «жаворонков» набирают лишний вес. Кроме того, люди, предпочитающие рано вставать, реже страдают от сахарного диабета, — сообщает Федеральное агентство новостей.
Несмотря на явное преимущество «жаворонков» в состоянии здоровья, они выглядят гораздо хуже сов. Люди, встающие позже, всегда выглядят моложе. Такую закономерность ученым пока не удалось объяснить.
Фото: health-project.it