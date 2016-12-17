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Собаки помогают детям бороться со стрессом

Собаки помогают детям бороться со стрессом
ученые , дети , собаки , стресс
17.12.2016 21:47:24

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Время новостей от 19.12.2016

Время новостей от 19.12.2016

19 Декабря 2016, 22:06

Присутствие домашнего питомца убирает чувство тревоги. 

Ученые провели исследование, в ходе которого выявили факторы, устраняющие чувство тревожности у детей. В семьях, где в качестве домашних животных держат собак, дошкольники испытывают меньше стресса. Об этом сообщается в исследовании Американских центров по контролю и профилактике заболеваний.

Социологи опросили родителей, чьи дети имеют постоянный контакт с животными. Наличие собаки в дома способствует снижению чувства тревожности у детей. Домашний питомец стимулирует развитие социальных механизмов в поведении несовершеннолетних. Когда малыши играют с собакой, у них снижается уровень гормона стресса - кортизола, а уровень гормона счастья, наоборот, повышается. 

Среди тех детей, которые проводили время с животными, только 12% ребят были склонны к потенциальному чувству тревоги. А вот среди тех детей, у которых не было собаки — 21% были подвержены стрессу, — сообщает «Федеральное агентство новостей».  

Отметим, что в исследовании принимали участие 643 ребенка в возрасте от четырех до восьми лет, которые проходили ежегодный осмотр в педиатрической клинике.  

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