Собаки помогают детям бороться со стрессом

Присутствие домашнего питомца убирает чувство тревоги.
Ученые провели исследование, в ходе которого выявили факторы, устраняющие чувство тревожности у детей. В семьях, где в качестве домашних животных держат собак, дошкольники испытывают меньше стресса. Об этом сообщается в исследовании Американских центров по контролю и профилактике заболеваний.
Социологи опросили родителей, чьи дети имеют постоянный контакт с животными. Наличие собаки в дома способствует снижению чувства тревожности у детей. Домашний питомец стимулирует развитие социальных механизмов в поведении несовершеннолетних. Когда малыши играют с собакой, у них снижается уровень гормона стресса - кортизола, а уровень гормона счастья, наоборот, повышается.
— Среди тех детей, которые проводили время с животными, только 12% ребят были склонны к потенциальному чувству тревоги. А вот среди тех детей, у которых не было собаки — 21% были подвержены стрессу, — сообщает «Федеральное агентство новостей».
Отметим, что в исследовании принимали участие 643 ребенка в возрасте от четырех до восьми лет, которые проходили ежегодный осмотр в педиатрической клинике.