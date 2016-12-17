Как превратить сюжетную дыру в целый фильм? Рецензия на новые «Звездные войны»

Александр Кукалев объясняет, что плохого и хорошего в «Изгое».
На экраны кинотеатров второй год подряд в декабре выходит новая часть «Звездных воин». Фанаты космической саги в экстазе, несмотря на то, что это не приквел или сиквел, а лишь
Поздним и холодным вечером, один в один, как сегодня, «мышиный дом» решил, что у них слишком мало денег, а человечество стало готово к новым «Звездным войнам». Идею поначалу приняли на ура! Любимые герои возвращаются, принося с собой все теплые воспоминания из детства: все эти
Вообще, история появления на свет
В прошлом режиссер фильма снял ремейк Годзиллы. Это там, где за все два часа одноименный монстр имеет экранного времени всего 7 минут. И если тогда это позволило нагнать страху и создать правильную атмосферу, то в «
Естественно это сделано для раскрытия героев и развития эмоциональной привязанности зрителя к ним. Но в том же седьмом эпизоде вся эта система была собрана на голову выше. Она играла на ностальгии и вызывала приятные воспоминания прямиком из детства. Конечно, такой прием рано или поздно надоест, и нужно будет придумать
Страсти накаляются, всё вокруг взрывается. Герои погибают и врагов всех убивают. Таким же поэтичным и красивым предстаёт перед нами финал. Он заставляет сердечко бешено биться и переживать за героев, чтобы в самом конце подарить надежду не только альянсу повстанцев, но и простому зрителю на светлое будущее любимой с детства космической саги.
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Автор: Александр Кукалев
Фото: kinopoisk.ru