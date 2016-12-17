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Как превратить сюжетную дыру в целый фильм? Рецензия на новые «Звездные войны»

Как превратить сюжетную дыру в целый фильм? Рецензия на новые «Звездные войны»
Звездные войны , фильм , рецензия
16.12.2016 10:50:21

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21 Декабря 2016, 18:30

Александр Кукалев объясняет, что плохого и хорошего в «Изгое».

На экраны кинотеатров второй год подряд в декабре выходит новая часть «Звездных воин». Фанаты космической саги в экстазе, несмотря на то, что это не приквел или сиквел, а лишь спин-офф. Играет он на былой ностальгии или готов представить зрителю что-то новое? Александр Кукалев уже посмотрел «Изгоя» и готов объяснить, что там и как.

Поздним и холодным вечером, один в один, как сегодня, «мышиный дом» решил, что у них слишком мало денег, а человечество стало готово к новым «Звездным войнам». Идею поначалу приняли на ура! Любимые герои возвращаются, принося с собой все теплые воспоминания из детства: все эти «вж-вж» и «пиу-пиу». Что может быть лучше? Только «вж-вж» и «пиу-пиу» каждый год. «Disney — фирма крупная, она ж справится» — наивно полагали мы. Но, как и в любой сеточке мандаринов, всегда есть один испорченный, так и в великой космической саге появился засланный казачок. С номерными фильмами скорее всего всё будет отлично еще несколько десятков лет, а вот различные ответвления начали буксовать уже на старте.

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Вообще, история появления на свет «Изгоя-один. Звездные войны: истории» (боже, храни того, кто переводит для нас фильмы на русский язык) очень интересная. Давным-давно в далекой-далекой галактике дядюшка Лукас придумал Звезду смерти и решил, что ее можно уничтожить самым дурацким способом. Тогда он не понимал, что грандиозная победа повстанцев — самая нелогичная вещь в мире. А теперь из этой сюжетной дыры решили сделать полноценный двухчасовой фильм, в котором реальные «Звездные войны» — это только последние полчаса.

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В прошлом режиссер фильма снял ремейк Годзиллы. Это там, где за все два часа одноименный монстр имеет экранного времени всего 7 минут. И если тогда это позволило нагнать страху и создать правильную атмосферу, то в «Изгое-один» смотрится совершенно ужасно. Здесь масса главных героев, и коронный прием режиссера не срабатывает. Зритель в течение полутора часов устало смотрит на бессмысленное мельтешение персонажей, над которыми нависла колоссальная угроза. И вместо того, чтобы начать действовать, они просто играют в «верю-не верю».

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Естественно это сделано для раскрытия героев и развития эмоциональной привязанности зрителя к ним. Но в том же седьмом эпизоде вся эта система была собрана на голову выше. Она играла на ностальгии и вызывала приятные воспоминания прямиком из детства. Конечно, такой прием рано или поздно надоест, и нужно будет придумать что-то новое. Но, святой Джа-Джа, пусть это новое будет лучше, чем в «Изгое-один». Если на этих строчках вы уже успели расстроиться, то соберитесь — сейчас пойдет самая вкусная часть. Настоящие «Звездные войны» и все то, за что их полюбил зритель, начинаются в последнем акте, который заставляет забыть о позорной первой половине и полностью погрузиться в прекрасный мир красивых воин.

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Страсти накаляются, всё вокруг взрывается. Герои погибают и врагов всех убивают. Таким же поэтичным и красивым предстаёт перед нами финал. Он заставляет сердечко бешено биться и переживать за героев, чтобы в самом конце подарить надежду не только альянсу повстанцев, но и простому зрителю на светлое будущее любимой с детства космической саги.

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P.S: Следующий спин-офф обязательно должен быть про то, зачем штурмовикам броня, и почему их можно убить обыкновенной палкой.

Автор: Александр Кукалев

Фото: kinopoisk.ru

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