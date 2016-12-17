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«Досчитаться до чудес» и встретить Рождество вместе с «Радио-Континенталь»

«Досчитаться до чудес» и встретить Рождество вместе с «Радио-Континенталь»
«Радио-Континенталь» , Рождество , подарки
22.12.2016 08:18:00

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Радио-Континенталь» продолжает дарить слушателям новогоднее настроение.

С каждым днем декабря в эфире «Радио-Континенталь» становится все больше подарков и особенного новогоднего настроения! Жители Челябинской области уже привыкли считать дни до главного зимнего праздника вместе с любимой волной, ежедневно сотни тысяч южноуральцев включают приемники, чтобы услышать специальный проект — «Досчитаться до чудес». Это полезные новогодние советы, веселые интерактивные конкурсы, гора подарков и возможность выиграть билеты на Континентальную «Рождественскую елку».

Необыкновенный праздник для детей и взрослых пройдет 7 января в семейном отеле Smolinopark. Гости вместе с ведущими «Радио-Континенталь» окажутся в настоящей рождественской сказке! Заснеженные пейзажи, волшебная иллюминация, любимые мелодии, зимние забавы, ароматный чай и вереница сюрпризов — всё это заставит даже взрослых вновь почувствовать себя детьми.

Самые маленькие побывают в тереме Деда Мороза и осторожно заглянут в Дом Бабы Яги. Всех, кто верит в чудо, ждут игры, квесты, конкурсы, подарки, а также открытие Сада Ледяных Фигур, часть средств от создания которого будет перечислена Челябинскому общественному движению помощи онкобольным детям «Искорка».

Выиграть билеты на Континентальную «Рождественскую елку» можно ежедневно на 100.4 FM. Чудес хватит на всех! Ведь волшебство там, где Радио-Континенталь.

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