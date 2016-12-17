«Досчитаться до чудес» и встретить Рождество вместе с «Радио-Континенталь»

«Радио-Континенталь» продолжает дарить слушателям новогоднее настроение.
С каждым днем декабря в эфире
Необыкновенный праздник для детей и взрослых пройдет 7 января в семейном отеле Smolinopark. Гости вместе с ведущими
Самые маленькие побывают в тереме Деда Мороза и осторожно заглянут в Дом Бабы Яги. Всех, кто верит в чудо, ждут игры, квесты, конкурсы, подарки, а также открытие Сада Ледяных Фигур, часть средств от создания которого будет перечислена Челябинскому общественному движению помощи онкобольным детям «Искорка».
Выиграть билеты на Континентальную «Рождественскую елку» можно ежедневно на 100.4 FM. Чудес хватит на всех! Ведь волшебство там, где
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