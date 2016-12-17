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«Вы на следующей выходите?» Рецензия на фильм «Пассажиры»

«Вы на следующей выходите?» Рецензия на фильм «Пассажиры»
рецензия , фильм , Пассажиры
25.12.2016 12:27:03

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Время новостей от 23.12.2016

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23 Декабря 2016, 18:30

Александр Кукалев оценил приключения Звездного Лорда и Мистик.

Экраны кинотеатров в конце декабря заполнила собой лента режиссера «Игры в имитацию» Мортена Тильдума «Пассажиры». Фантастическая мелодрама с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом критиками была воспринята неоднозначно. А вот нашему рецензенту Александру Кукалеву — понравилась. Почему? Об этом ниже.

В последнее время космические фильмы снова стали популярными. Вспомните: великая «Гравитация», «Притяжение» Бондарчука, у «Дэдпула» там что-то наклевывается про жизнь на Марсе, даже старина Бессон захотел вернуть себе былую славу. Сай-фай снова в моде, и это не может не радовать. Главное — чтобы он был качественным и интересным.

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Таким, как «Пассажиры» с двумя главными звездочками Голливуда. Сейчас стоит сделать небольшую оговорку, которая может повлиять на дальнейшее восприятие фильма. Если вы не готовы к суровой правде, смело обращайтесь сразу к последнему абзацу. Так вот, трейлеры «Пассажиров» нам нагло лгали. Они обещали космический триллер, тайны и даже намекали на страшную интригу. В итоге главный сюжетный твист раскрывают минут через 30 от начала, а сам фильм оказывается романтической мелодрамой.

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Да-да, настоящей космической Санта-Барбарой. Это, в первую очередь, камерная история о людях в космосе, а не о тайнах мироздания и внеземных организмах. И, знаете, это замечательно. Давно вы смотрели ромком про двух людей на огромном звездолете? Никогда? То-то же. Да даже самых обычных качественных мелодрам давно не выходило. А тут сразу двух зайцев убили: умопомрачительный космос, настолько живой и настоящий, что его хочется потрогать, и красивая история любви, которая в сложившихся условиях вызывает теплоту внутри.

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Стоит отметить визуальную составляющую и музыкальное сопровождение. Эти вещи выполнены на самом высшем уровне. Если когда-нибудь в школах будут преподавать основы приятного времяпрепровождения в космосе, то этот фильм должен лечь в основу всего курса. Внутри корабля нет ничего лишнего, только настоящий рай перфекциониста. А в колонках звучит настолько правильные мелодии, что ты на каком-то подсознательном уровне ощущаешь себя пассажиром реального звездолета, отправившимся в далекое путешествие. Непередаваемые эмоции.

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Что до актеров, то они идеально вписались в свои роли. Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс играют отлично. В их отношения веришь, они совершенно искренни в своих поступках и эмоциях. А если добавить сюда великолепную картинку и потрясающую музыку, получается Ромком с большой буквы, да и один из лучших фильмов года.

«Пассажиры» способны удивить, порадовать, доставить эстетическое удовольствие и даже немножко обмануть. Осталось только решить, готовы ли вы к этому обману. Ладно, соврал, никаких секретов не выдал, текст можно читать целиком.

Оценка — 10 Звездных Лордов из 10.

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Автор: Александр Кукалев.

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