«Вы на следующей выходите?» Рецензия на фильм «Пассажиры»

Александр Кукалев оценил приключения Звездного Лорда и Мистик.
Экраны кинотеатров в конце декабря заполнила собой лента режиссера «Игры в имитацию» Мортена Тильдума «Пассажиры». Фантастическая мелодрама с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом критиками была воспринята неоднозначно. А вот нашему рецензенту Александру Кукалеву — понравилась. Почему? Об этом ниже.
В последнее время космические фильмы снова стали популярными. Вспомните: великая «Гравитация», «Притяжение» Бондарчука, у «Дэдпула» там
Таким, как «Пассажиры» с двумя главными звездочками Голливуда. Сейчас стоит сделать небольшую оговорку, которая может повлиять на дальнейшее восприятие фильма. Если вы не готовы к суровой правде, смело обращайтесь сразу к последнему абзацу. Так вот, трейлеры «Пассажиров» нам нагло лгали. Они обещали космический триллер, тайны и даже намекали на страшную интригу. В итоге главный сюжетный твист раскрывают минут через 30 от начала, а сам фильм оказывается романтической мелодрамой.
Стоит отметить визуальную составляющую и музыкальное сопровождение. Эти вещи выполнены на самом высшем уровне. Если
Что до актеров, то они идеально вписались в свои роли. Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс играют отлично. В их отношения веришь, они совершенно искренни в своих поступках и эмоциях. А если добавить сюда великолепную картинку и потрясающую музыку, получается Ромком с большой буквы, да и один из лучших фильмов года.
«Пассажиры» способны удивить, порадовать, доставить эстетическое удовольствие и даже немножко обмануть. Осталось только решить, готовы ли вы к этому обману. Ладно, соврал, никаких секретов не выдал, текст можно читать целиком.
Оценка — 10 Звездных Лордов из 10.
Автор: Александр Кукалев.