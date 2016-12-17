Информация об отмене занятий в Челябинске

Ежедневно обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
Аномальные морозы, начавшиеся в Челябинской области, подкосили уверенность детей и подростков в ходе учебного процесса. «Первый областной» представляет специальный раздел для школьников и их родителей. Здесь будет публиковаться оперативная информация об отмене занятий в школах Челябинска.
22 декабря отменены занятия в школах с 1 по 4 классы 1 смены! Все классы 2 смены учатся в обычном режиме!
Обновление информации ежедневно в 6 и 12 часов.
По среднесуточным показателям температуры воздуха в южноуральской столице опустились ниже климатической нормы. Решение об отмене занятий принимается в соответствии с температурными показателями на 5 утра. Для учеников младшей, средней и старших школ установлена своя шкала, в соответствии с которой принимается решение об отмене занятий.