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О чудесах в новогоднем лесу расскажет Молодежный театр

О чудесах в новогоднем лесу расскажет Молодежный театр
Молодежный театр , праздник , дети
16.12.2016 17:27:05

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Маленьких зрителей ждут на новогоднем празднике.

Дед Мороз и его помощники отправляются в лес за приключениями. Необычную и увлекательную историю маленьким челябинцам поведает Молодежный театр. Юных зрителей ждет не только театральное представление, но и интересный интерактив.

Юные зрители — главные почитатели новогодних представлений. Именно поэтому челябинские театры активно развешивают афиши и сообщают о декабрьских премьерах. Молодежный театр не остался в стороне: актеры подготовили интересную и поучительную историю о приключениях Деда Мороза и его маленьких помощников — «Чудеса в новогоднем лесу».

— В этом году зрителей от мала до велика ждет увлекательное путешествие в сказочный лес, где вместе с гномами им придется разгадать тайну загадочного сундука. Но не бойтесь. Приключение не опасное. Ведь Дед Мороз в обиду ни кого не даст! — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском государственном драматическом молодежном театре.

Маленьким зрителям не только расскажут и покажут сказку, но и предложат поучаствовать в интерактиве: спеть песни у елки и поиграть возле лесной красавицы, зажечь сказочные огни и встретиться с главным волшебником зимы.

Представления состоятся в Молодежном театре с 20 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Гостей ждут в 11:00, 14:00 и 17:00. Телефон для справок 263-22-03.

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