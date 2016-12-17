О чудесах в новогоднем лесу расскажет Молодежный театр

Маленьких зрителей ждут на новогоднем празднике.
Дед Мороз и его помощники отправляются в лес за приключениями. Необычную и увлекательную историю маленьким челябинцам поведает Молодежный театр. Юных зрителей ждет не только театральное представление, но и интересный интерактив.
Юные зрители — главные почитатели новогодних представлений. Именно поэтому челябинские театры активно развешивают афиши и сообщают о декабрьских премьерах. Молодежный театр не остался в стороне: актеры подготовили интересную и поучительную историю о приключениях Деда Мороза и его маленьких помощников — «Чудеса в новогоднем лесу».
— В этом году зрителей от мала до велика ждет увлекательное путешествие в сказочный лес, где вместе с гномами им придется разгадать тайну загадочного сундука. Но не бойтесь. Приключение не опасное. Ведь Дед Мороз в обиду ни кого не даст! — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском государственном драматическом молодежном театре.
Маленьким зрителям не только расскажут и покажут сказку, но и предложат поучаствовать в интерактиве: спеть песни у елки и поиграть возле лесной красавицы, зажечь сказочные огни и встретиться с главным волшебником зимы.
Представления состоятся в Молодежном театре с 20 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Гостей ждут в 11:00, 14:00 и 17:00. Телефон для справок