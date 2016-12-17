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Интерактивная карта новогодних развлечений в Челябинске

Интерактивная карта новогодних развлечений в Челябинске
Челябинск , Новый год , карта
23.12.2016 20:00:44

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 20:56

«Первый областной» предлагает посетить все спектакли, мастер-классы и конкурсы.

Челябинск вовсю готовится к празднованию Нового года. Городская администрация огласила список мероприятий, посвященных этому празднику. «Первый областной» собрал их воедино и сделал интерактивную карту, позволяющую оценить размах праздника и выбрать мероприятие по душе.

Новый год не за горами, и городская администрация наконец представила список праздничных мероприятий. Их в Челябинске будет более 40, и принять участие в праздничных развлечениях смогут и взрослые, и дети. Встречи, конкурсы, мастер-классы и спектакли пройдут во всех районах города.

— Первыми череду новогодних мероприятий открыли челябинские библиотеки. Вторая половина месяца традиционно самая насыщенная. К новогодней кампании присоединятся театры. Праздничные мероприятия продлятся все новогодние каникулы до седьмого января, — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Сайт «Первый областной» подготовил интерактивную карту новогодних мероприятий. Все запланированные развлечения отмечены на ней разноцветными значками, а для удобства указаны также дата, время и место проведения.

Чтобы увидеть подробную информацию о событии, достаточно выбрать метку на карте. В информационном окне, появившемся слева, будет представлено полное описание мероприятия, включая дату, место проведения и даже район.

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Фото: Grilga.com

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