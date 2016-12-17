Интерактивная карта новогодних развлечений в Челябинске

«Первый областной» предлагает посетить все спектакли,
мастер-классы и конкурсы.
Челябинск вовсю готовится к празднованию Нового года. Городская администрация огласила список мероприятий, посвященных этому празднику. «Первый областной» собрал их воедино и сделал интерактивную карту, позволяющую оценить размах праздника и выбрать мероприятие по душе.
Новый год не за горами, и городская администрация наконец представила список праздничных мероприятий. Их в Челябинске будет более 40, и принять участие в праздничных развлечениях смогут и взрослые, и дети. Встречи, конкурсы,
— Первыми череду новогодних мероприятий открыли челябинские библиотеки. Вторая половина месяца традиционно самая насыщенная. К новогодней кампании присоединятся театры. Праздничные мероприятия продлятся все новогодние каникулы до седьмого января, — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.
Сайт «Первый областной» подготовил интерактивную карту новогодних мероприятий. Все запланированные развлечения отмечены на ней разноцветными значками, а для удобства указаны также дата, время и место проведения.
Чтобы увидеть подробную информацию о событии, достаточно выбрать метку на карте. В информационном окне, появившемся слева, будет представлено полное описание мероприятия, включая дату, место проведения и даже район.
Фото: Grilga.com