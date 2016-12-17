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Рыба и рис рискуют не попасть на новогодние столы челябинцев

Рыба и рис рискуют не попасть на новогодние столы челябинцев
новый год , стол , продукты , цена
15.12.2016 20:00:38

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20 Декабря 2016, 18:30

Цена на некоторые товары существенно выросла в сравнении с прошлым годом.

Пересматривать новогоднее меню приходится некоторым челябинцам из-за цен на продукты. Новогодний стол в 2016-м обходится гораздо дороже, чем 12 месяцев назад. В областном минсельхозе предлагают посетить ярмарки, чтобы приобрести качественные продукты по умеренной цене.

Челябинцы начинают «набеги» на магазины, чтобы закупить больше еды для новогоднего стола. Однако стоимость некоторых продуктов заставляет пересмотреть тщательно составленное меню. Например, цена на замороженную рыбу и рыбные консервы за год выросла на 15 процентов, а на традиционный гарнир к ней, рис, на все 30. Подорожание коснулось и местных продуктов: молоко, масло, яйца влетят в копеечку. Выгодно их приобрести можно на ярмарке: производители обещают существенные скидки.

— Местные производители снизили цену до 40 процентов на разные виды продуктов. В муниципальных образованиях регулярно проводят ярмарки и ярмарки выходного дня. Жители муниципальных образований, опять же, покупают со скидкой товары и могут реализовывать продукцию,— рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности Минсельхоза Челябинской области Юлия Дида.

В Челябинске такие ярмарки пройдут в «Мегаполисе» с 21 по 24 декабря и в спорткомплексе «Юность» с 26 по 29 декабря. Многие жители города рады этой новости, потому что предпочитают ставить на новогодний стол самые вкусные продукты. Ярмарки помогут приобрести их и не разориться к концу года.

Фото: forumdaily.com

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