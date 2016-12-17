Как выбрать новогоднюю елку и не ошибиться?

«Первый областной» дает советы, как правильно выбирать главный символ Нового года.
После фотографий главных новогодних елок в Копейске, Миньяре и Чесме мы всерьез усомнились в том, все ли в области умеют правильно выбирать хвойные деревья к празднику. Для всех тех, кто ответственно хочет подойти к украшению своего дома, мы подготовили краткую инструкцию, как выбрать елку и не облажаться. Кстати, в конце статьи вас ждёт приятный бонус!
Живая елка
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2. На срезе ствола не должно быть тёмных пятен, следов грибка или плесени. Но это вы и сами знаете, правда? Продавцы тоже. Неэстетичное дерево никто и брать не будет! Поэтому гораздо целесообразней проверить срез ствола на смолу. Если она уже не выделяется, то простоит такое дерево не долго.
3. Тряхните ёлку как следует! У хорошего дерева иголки не должны осыпаться. Первые недели, во всяком случае. И да, иголки должны быть насыщенного зелёного цвета.
4. Оторвите несколько иголок и разотрите в ладонях. После такой махинации руки должны приятно пахнуть хвоей.
5. Мы все привыкли, что елочки рисуют в виде треугольной фигуры. Как будто все ветки опущены вниз от ствола. Так вот, все эти елочки неправильные! У качественной елки нижние ветви должны стремиться вверх.
6. Поговорим об устойчивости. Для этого важна нижняя часть ствола. У полутораметровой елки она должна быть минимум 6 сантиметров. Соответственно, чем выше елка, тем больше диаметр.
7. Приносить елку в дом не стоит раньше 25 декабря. Рано испортится! А если купить после, то она пробудет с вами все январские праздники. Поправочка: стоять она, конечно, может и дольше, но нам ведь важно, чтобы под ней не образовался слой из опавших иголок.
8. Хотите, чтобы хвойное дерево радовало дольше, выбирайте пихту. Она без проблем стоит 2 недели. Сосна, например, всего 12 дней, ель — 10.
9. Для елок вредны сильные перепады температуры. Поэтому сразу же с мороза домой ее не заносите — пусть сначала привыкнет в подъезде или на балконе. А дома ни в коем случае не ставьте возле батареи.
10. Чтобы не повредить дерево при транспортировке, оберните его мешковиной и верёвками.
Елка в горшочке
1. Перечитайте, как выбирать живую ёлку
2. Сделайте то же самое!
3. И напоследок вытащите дерево наружу и проверьте корни. Они должны быть целыми, не обрубленными, и образовывать с землей единый комок.
Искусственная елка.
Искусственная елка
1. Самый крутой материал для искусственных елок на сегодняшний день — полипропилен. Но он и стоит дороже.
2. Спросите у продавца сертификат о проверке на токсичность и противопожарные свойства. На уличных рынках вряд ли вам такое предоставят, но попробовать стоит.
3. Подёргайте ненастоящие иголки, попробуйте согнуть ненастоящие ветки — у настоящей ненастоящей елки конструкция и крепежи должны быть прочными.
4. Как бы это странно ни выглядело, понюхайте. Если запаха нет, то сделана она из качественного нетоксичного материала.
Елки и коты
Чтобы переварить полученную информацию, мы предлагаем посмотреть, какие елки выбирают домашние коты. Мы подобрали самые популярные на данный момент фотографии елок и котов по версии сайта reddit.
1. За секунду до…
2. Когда хочешь помочь украсить елку
3. Этой квартире нужен свой герой
4. Режим «маскировка» активирован
5. Когда принесли маленькую елку, которую даже не ободрать