Челябинцы выберут набережную, аэропорт и конгресс-холл мечты

Началось голосование за проекты объектов к саммитам ШОС и БРИКС.
8 лучших проектов для Челябинска вынесены на всенародное голосование. Выбрать самые интересные, удобные и уместные идеи можно с помощью «сердечек». Итоги выборов будут подведены уже в начале следующего года, 20 января 2017 года.
Международный конкурс «ARHCHEL» перешел в финальную стадию. Жители Челябинска и Челябинской области могут проголосовать за лучшие проекты в трех номинациях, которую могут реализовать в столице Южного Урала к 2020 году. Отдать свой голос за полюбившийся план набережной, аэропорта или
— На сегодняшний день можно уже с уверенностью сказать, что архитектурный конкурс «ARCHCHEL–2020» стал действительно уникальной площадкой для осмысления городского пространства. В числе наших задач не только определение идей для создания архитектурных объектов, но и поддержание диалога с жителями, получение постоянной обратной связи. Поэтому конкурс выходит на новый этап реализации — общественное голосование, благодаря которому все желающие смогут познакомиться с интересными работами специалистов со всего мира, а также внести вклад в формирование архитектурного облика Челябинска, — рассказала сайту «Первый областной» директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Алейникова.
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Напомним, на участие в международном архитектурном конкурсе «ARCHCHEL» было подано 225 заявок, участники представили 350 проектов. Кроме российских архитекторов, конкурсом заинтересовались специалисты из Австралии, Турции, Италии, Германии, Сербии, Израиля и Англии. Победители получили серьезный денежный приз. Лучшие проекты воплотятся в жизнь и преобразят Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС, которые столица Южного Урала собирается принять в 2020 году.