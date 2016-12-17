Физик объяснила, как Санта успевает положить всем детям подарки

Все дело в теории относительности Эйнштейна.
Занимательное исследование, посвященное Новому Году, представили на научном портале «Eurekalert». Британский физик с научной точки зрения объяснила, как Санта за одну ночь успевает положить всем детям мира подарки под елку. По мнению женщины, все дело в теории относительности Альберта Эйнштейна.
Теория относительности объясняет, как Дед Мороз может попасть в каждый дом за столь короткий срок. Как известно, пожилой волшебник имеет крупную комплекцию, поэтому он должен передвигаться с высокой скоростью и сжиматься по направлению движения. Именно так Санте удается проникнуть в каждый дом.
— Санте нужно посетить около 700 миллионов детей за 31 час, это значит, что ему нужно передвигаться со скоростью в 10 миллионов километров в час, если он хочет доставить подарки каждому ребенку. Как Санте удается достичь этих феноменальных скоростей? Это волшебство! — подсчитала физик Кэти Шин.
Женщина провела такое исследование только для того, чтобы увлечь детей наукой. По мнению ученого, это вдохновит ребят на изучение физики.
Фото: plus.tv