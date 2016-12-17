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Как и где запускать фейерверки на Южном Урале?

Как и где запускать фейерверки на Южном Урале?
фейерверки , петарды , травмпункт , использование
22.12.2016 17:58:33

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

Продолжаем уроки ОБЖ вместе с «Первым областным».

То, что фейерверки и петарды — штуки опасные, все знают с детства. Но вот как ими правильно пользоваться, да еще и без визитов в травмпункт, объясняют не всегда. «Первый областной» рассказывает, как правильно выбирать пиротехнику и на сколько метров от нее отбегать при использовании.

МЧС позаботилось о любителях устраивать салюты и составило список мест, подготовленных к использованию пиротехники. Но это совершенно не значит, что там надо забывать о всей технике безопасности! Просто вы никого не потревожите громкими звуками и ничего не сожжете.

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