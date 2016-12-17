Не начинайте новых дел и будьте осторожны. Астропрогноз для южноуральцев на 25 декабря

Астрологи дают советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
25 декабря — Луна в Скорпионе, 26 лунный день.
РАБОТА
Не самый удачный день для бизнеса. Сегодня категорически не рекомендуется начинать дела в любой из деловых сфер, браться за новые важные проекты, принимать ответственные и важные решения. Не берите на себя инициативу, не выступайте на публике, не проводите совещаний и деловых встреч, не подписывайте новые контракты. Будьте очень осторожны, принимая любое решение, связанное с финансами в бизнесе. По возможности не оплачивайте счета, не делайте предоплаты по контрактам, не занимайтесь инвестиционной деятельностью и не давайте деньги в долг.
ПОКУПКИ
Что лучше всего приобрести сегодня? Это весьма практичные покупки. Чайник, утюг, тостер, миксер — хороший выбор для этого дня. Также можно приобрести различные приспособления для хранения продуктов и одежды: термосы,
КРАСОТА
Сегодня рекомендуется делать массаж всего тела. Следует уменьшить количество водных процедур, даже умывание лучше заменить протиранием лица лосьоном или молочком для лица. Нежелательно использование гормональной косметики. День отлично подойдет для косметических процедур в области декольте, особенно для контрастных компрессов. Исключены стрижка и педикюр. Наиболее благоприятны загар и эпиляция/депиляция.
ЗДОРОВЬЕ
Сегодня резервы организма снижены. День неблагоприятный для проведения манипуляций и процедур, связанных с наружными половыми органами и репродуктивной системы в целом. Не рекомендуется удаление зубов — есть риск возникновения инфекции или кровотечения. Полезны очистительные процедуры, массаж, акупунктура. Полезны согревающие компрессы, полоскания, гигиена полости рта. Очень важно беречь зрение: лучше поменьше читать, не смотреть на яркий свет, ограничить работу за компьютером.
В питании следует себя ограничить, а лучше исключить мучное и сладкое, также алкоголь. Предпочтительны в питании продукты содержащие клетчатку и белок.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Этот день вполне подходит для занятия домашними делами. Но постарайтесь не начинать сегодня ремонтов, не выполняйте физически тяжелую работу. Пусть это будет небольшая уборка, приготовление еды, вытирание пыли, ремонт одежды — всем этим без сомнений можете заниматься. Более того, такой легкой работой будет очень полезно занять свой досуг. Можно заняться уходом за цветами, поливом и подкормкой.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
С новыми людьми сегодня встречаться не стоит и, если вы планируете первое свидание, то его лучше перенести на другой день. Если же отношения с партнером уже сложились, то в этот день вы можете оказать друг другу поддержку и помощь. Будьте особенно осторожны при общении со своим партнером, Любая мелочь может послужить причиной очень неприятных ссор, которые значительно ухудшат ваши отношения. Возможно зачатие девочки.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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