Посвятите день отдыху. Астропрогноз для южноуральцев на 24 декабря

Звезды дают советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
Сегодня
РАБОТА
Сегодня самый подходящий день для принятия самых рискованных, самых серьезных решений. Но в эти дни не стоит начинать новые дела, браться за новые обязанности. Есть возможно критически оценить свою работу и отказаться от неэффективных приемов. Именно сегодня самокритика принесет наибольшую пользу. Велика опасность конфликтов
День прекрасно подойдет для людей, занимающихся вопросами безопасности: полиция, МЧС, пожарные, охрана.
ПОКУПКИ
Сегодня наступил день покупки
Ювелирные украшения из золота и серебра с камнями
КРАСОТА
Не стоит сегодня стричься, а также делать химическую завивку. Но если вы
Можно проводить процедуры эпиляции, шугаринга и другие процедуры по избавлению от лишней растительности. Также можно проводить процедуры по избавлению от веснушек и пигментных пятен, посещать солярий.
ЗДОРОВЬЕ
24 и 25 декабря Луна находится в знаке своего падения. В эти дни кровь приливает к половым органам, поэтому следует исключить любые операции в этой области. Лучше направить усилия на профилактику инфекций передающихся половым путем и заболеваний репродуктивной системы. В питании следует ограничить острую пищу, сладости, мучное. Крепкие спиртные напитки необходимо исключить. Следует отдать предпочтение блюдам из бобовых культур и зерна, полезны будут яйца, белковая пища.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
День идеальный для влажной уборки. Особенно хорошо в этот день заниматься стиркой, особенно выведением пятен: сегодня они легче поддаются уничтожению. Да и в целом очень хорошо сдать вещи в химчистку. Но если, несмотря на выходной день, вам все же захочется полениться, не отказывайте себе в этом маленьком удовольствии. День отлично подходит для отдыха Вы с чистой совестью можете отказаться от всех своих дел и посвятить время релаксу.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Старайтесь сегодня не спорить и тем болем не выяснять отношения, можно усугубить ситуацию. Не стоит сегодня растрачивать остатки своей энергии на то, чтобы портить настроение родным и близким. Постарайтесь контролировать свои эмоции, быть максимально сдержанными в высказываниях.
День плохо подходит для бракосочетаний и помолвок, он больше подходит для разводов. Если этот нерадостный процесс произойдет сегодня, то, скорее всего, это будет спокойно, без скандалов, истерик и выяснения отношений.
Вероятность зачатия девочки.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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