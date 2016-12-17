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Посвятите день отдыху. Астропрогноз для южноуральцев на 24 декабря

Посвятите день отдыху. Астропрогноз для южноуральцев на 24 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
24.12.2016 10:21:37

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Звезды дают советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она советует заняться уборкой и критически отнестись к любой своей деятельности. Результаты окажутся впечатляющими. Кроме того, день отлично подходит для зачатия девочки.

Сегодня 25-й лунный день, Луна в Скорпионе.

РАБОТА

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Сегодня самый подходящий день для принятия самых рискованных, самых серьезных решений. Но в эти дни не стоит начинать новые дела, браться за новые обязанности. Есть возможно критически оценить свою работу и отказаться от неэффективных приемов. Именно сегодня самокритика принесет наибольшую пользу. Велика опасность конфликтов из-за излишней прямолинейности, саркастичности, обидчивости. Не стоит сегодня заниматься недвижимостью.

День прекрасно подойдет для людей, занимающихся вопросами безопасности: полиция, МЧС, пожарные, охрана.

ПОКУПКИ

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Сегодня наступил день покупки вещей-талисманов, наполненных энергией Сатурна. Обычные часы, купленные сегодня, будут приводить в порядок и дисциплинировать владельца. Так же благоприятна покупка измерительных и счетных приборов: калькуляторов, весов, счетчиков. Холодильник и кондиционер будут в этот день просто подарком для дома и семьи.

Ювелирные украшения из золота и серебра с камнями ярко-синего цвета (лазурит, сапфир), купленные в этот день, также принесут владельцу удачу. Отличный день для покупки недвижимости или аренды.

КРАСОТА

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Не стоит сегодня стричься, а также делать химическую завивку. Но если вы все-таки решили покрасить волосы, то делайте это с большой осторожностью и желательно растительными, натуральными красителями.

Можно проводить процедуры эпиляции, шугаринга и другие процедуры по избавлению от лишней растительности. Также можно проводить процедуры по избавлению от веснушек и пигментных пятен, посещать солярий.

ЗДОРОВЬЕ

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24 и 25 декабря Луна находится в знаке своего падения. В эти дни кровь приливает к половым органам, поэтому следует исключить любые операции в этой области. Лучше направить усилия на профилактику инфекций передающихся половым путем и заболеваний репродуктивной системы. В питании следует ограничить острую пищу, сладости, мучное. Крепкие спиртные напитки необходимо исключить. Следует отдать предпочтение блюдам из бобовых культур и зерна, полезны будут яйца, белковая пища.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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День идеальный для влажной уборки. Особенно хорошо в этот день заниматься стиркой, особенно выведением пятен: сегодня они легче поддаются уничтожению. Да и в целом очень хорошо сдать вещи в химчистку. Но если, несмотря на выходной день, вам все же захочется полениться, не отказывайте себе в этом маленьком удовольствии. День отлично подходит для отдыха Вы с чистой совестью можете отказаться от всех своих дел и посвятить время релаксу.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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Старайтесь сегодня не спорить и тем болем не выяснять отношения, можно усугубить ситуацию. Не стоит сегодня растрачивать остатки своей энергии на то, чтобы портить настроение родным и близким. Постарайтесь контролировать свои эмоции, быть максимально сдержанными в высказываниях.

День плохо подходит для бракосочетаний и помолвок, он больше подходит для разводов. Если этот нерадостный процесс произойдет сегодня, то, скорее всего, это будет спокойно, без скандалов, истерик и выяснения отношений.

Вероятность зачатия девочки.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.

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