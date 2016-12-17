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Побывайте на выставке и купите подарки. Астропрогноз для южноуральцев на 23 декабря

Побывайте на выставке и купите подарки. Астропрогноз для южноуральцев на 23 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
23.12.2016 08:19:35

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Астрологи дают советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она советует отправиться в поездку или командировку, побывать на концерте, выставке или спектакле. Также будет здорово купить подарки на праздники, если вы этого еще не сделали.

23.12.2016 — Луна в Весах, Луна в Скорпионе с 19:31, 24 лунный день.

РАБОТА

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Сегодня с успехом пройдут концерты, выставки, показы, спектакли. День благоприятен для поездок и командировок, однако стоит проявить бдительность и проверить правильность оформления командировочных удостоверений, билетов и проездных документов: возможны путаница или задержка. Сегодняшний день очень хорош для «мозгового штурма» — разработки коллективного проекта, однако старайтесь избегать ситуаций, требующих незамедлительного принятия решений.

Если вы собрались менять место работы, то лучшего время для этого не придумать. Сегодня вы можете смело начинать поиски нового работодателя, ходить на собеседования, отправлять резюме. Можно начинать новые дела и обсуждать текущие. День хорош для финансовых операций и торговли. А также благоволит людям творческим.

ПОКУПКИ

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Что лучше покупать сегодня? Начнем, как всегда, с ювелирных украшений: золото и серебро с розовым кварцем, агатом, желтым топазом или камнями золотисто-желтого цвета. Если вы еще не купили сюрпризы под елку для детей, то наступило хорошее время для покупки детских игрушек, книг и альбомов, а также различных товаров для творчества. Для дам удачной будет покупка косметики, изделий из кожи и меха. Рекомендуем покупать вещи для вашего интерьера: от мягкой мебели и ковров до настольных ламп, торшеров и различных сувениров. Для офиса можно приобрести канцелярские принадлежности. А еще день хорош для приобретения мобильных телефонов.

КРАСОТА

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Неплохое время для стрижки и укладки волос. Отличное время для массажей, посещения сауны, косметических операций, очистительных процедур, удаления нежелательных образований на коже: родинок, бородавок. Не рекомендуется загар в солярии, удаление ненужной растительности на лице и теле и педикюр.

ЗДОРОВЬЕ

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Сегодня можно плотно питаться, так как энергия в организме быстро сжигается. Лучше пить поменьше жидкости. Алкоголь и табак запрещены. Укрепляйте свое здоровье, займитесь аэробикой или йогой.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Можете планировать сегодня любые дела, связанные с домом. Это может быть как крупный ремонт, так и небольшая уборка, наведение порядка в комнатах. Хорошо будет, если домашние хлопоты вы сможете разделить со своей семьей. Совместный труд укрепит ваши отношения и очень вас сблизит. Хорошо по старинке выбить пыль, выхлопать вещи на морозе, почистить крыльцо от снега. Физическая активность на свежем воздухе очень пойдет вам на пользу.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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В любовных отношениях будьте искренними и внимательными к желаниям родных и близких. Прислушайтесь к их просьбам и постарайтесь выполнить по максимуму то, о чем вас просят. Супружеские отношения наполняются теплотой и романтизмом. Возможно зачатие мальчика до 19:30, после — возможно зачатие девочки.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

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