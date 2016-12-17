Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
РАБОТА
Сегодня легко будет проявить сообразительность, блеснуть остроумием, объясниться с партнерами и сделать своевременные предложения. Это прекрасное время для переговоров и встреч, требующих дипломатичного подхода. Результативными будут презентации, рекламные акции, «круглые столы». Сегодня наиболее эффективной будет работа у людей, чья профессия связана с общественной деятельностью, а также с просветительской и преподавательской сферами.
ПОКУПКИ
Если Вы хотите купить вещь, которая будет вам подходить, и деньги не будут потрачены зря, то сегодня отправляйтесь в магазины для покупки таких аксессуаров, как шарфы, платки, палантины, сумки и кошельки, перчатки. Для интерьера стоит приобрести вазы, картины, часы. Все эти вещи будут хороши и в качестве подарков. Традиционный совет по покупке ювелирных изделий: для сегодняшнего дня: хороши украшения из золота с гранатом или камнями фиолетового цвета.
КРАСОТА
Отличное время для массажей, посещения сауны, косметических операций, удаления нежелательных образований на коже (родинок, бородавок), очистительных процедур.
Не рекомендуется загар в солярии, удаление ненужной растительности на лице и теле и педикюр. Сегодня хороши косметические средства для лица и тела на цветочной основе.
Независимо от состояния прически, стрижку лучше отложить до следующего дня.
ЗДОРОВЬЕ
Необходимо быть особенно внимательным к мочеполовой системе. Не перегружайте почки, берегите тазобедренные суставы и крестец. Рекомендуется избегать резких движений. День опасен для носоглотки. Избегайте употребления острых приправ, а также очень горячей или очень холодной пищи. Можно проводить процедуры закаливания — ножные ванны. В этот день желательно употреблять больше рыбы и зелени, а вот употребление мяса стоит ограничить.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Обязательно проветривайте помещение. Не поливайте комнатные растения, но рыхлите землю. Можно подкормить только цветущие растения. Можно посеять салат, укроп и прочую зелень для зимнего стола.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Этот день подходит для того, чтобы поставить последнюю точку в отношениях, которые стали Вам в тягость. Избавьтесь от всего, что Вас раздражает и мешает жить. Нежелательно посвящать в свои планы родственников, друзей. Лучше воздержаться от сексуальных контактов, которым лучше предпочесть в этот день занятие творчеством.
Зачатие нежелательно.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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