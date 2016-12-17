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Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря

Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
22.12.2016 08:47:15

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Астролог дает советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она советует отказаться от сексуальных контактов в пользу творчества.

22.12.2016 — Луна в Весах, 23 лунный день.

РАБОТА

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Сегодня легко будет проявить сообразительность, блеснуть остроумием, объясниться с партнерами и сделать своевременные предложения. Это прекрасное время для переговоров и встреч, требующих дипломатичного подхода. Результативными будут презентации, рекламные акции, «круглые столы». Сегодня наиболее эффективной будет работа у людей, чья профессия связана с общественной деятельностью, а также с просветительской и преподавательской сферами.

ПОКУПКИ

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Если Вы хотите купить вещь, которая будет вам подходить, и деньги не будут потрачены зря, то сегодня отправляйтесь в магазины для покупки таких аксессуаров, как шарфы, платки, палантины, сумки и кошельки, перчатки. Для интерьера стоит приобрести вазы, картины, часы. Все эти вещи будут хороши и в качестве подарков. Традиционный совет по покупке ювелирных изделий: для сегодняшнего дня: хороши украшения из золота с гранатом или камнями фиолетового цвета.

КРАСОТА

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Отличное время для массажей, посещения сауны, косметических операций, удаления нежелательных образований на коже (родинок, бородавок), очистительных процедур.

Не рекомендуется загар в солярии, удаление ненужной растительности на лице и теле и педикюр. Сегодня хороши косметические средства для лица и тела на цветочной основе.

Независимо от состояния прически, стрижку лучше отложить до следующего дня.

ЗДОРОВЬЕ

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Необходимо быть особенно внимательным к мочеполовой системе. Не перегружайте почки, берегите тазобедренные суставы и крестец. Рекомендуется избегать резких движений. День опасен для носоглотки. Избегайте употребления острых приправ, а также очень горячей или очень холодной пищи. Можно проводить процедуры закаливания — ножные ванны. В этот день желательно употреблять больше рыбы и зелени, а вот употребление мяса стоит ограничить.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Обязательно проветривайте помещение. Не поливайте комнатные растения, но рыхлите землю. Можно подкормить только цветущие растения. Можно посеять салат, укроп и прочую зелень для зимнего стола.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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Этот день подходит для того, чтобы поставить последнюю точку в отношениях, которые стали Вам в тягость. Избавьтесь от всего, что Вас раздражает и мешает жить. Нежелательно посвящать в свои планы родственников, друзей. Лучше воздержаться от сексуальных контактов, которым лучше предпочесть в этот день занятие творчеством.

Зачатие нежелательно.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.

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