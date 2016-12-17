Наладьте контакты и порадуйте семью выпечкой. Астопрогноз для южноуральцев на 21 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
21 декабря — Луна в Весах. 22 лунный день.
РАБОТА
День стоит посвятить вопросам партнерства, договорных отношений, налаживанию контактов. Результативны встречи, обсуждения, презентации, поскольку появится возможность наладить и укрепить перспективные связи, а также проявить сообразительность, блеснуть остроумием, объясниться с партнерами и сделать своевременные предложения. Но будьте максимально сконцентрированы и внимательны, принимайте решения осознано и рационально. До 8 января есть риск путаницы в делах и документах.
ПОКУПКИ
Самыми удачными покупками будут покупки для дам. В первую очередь, это ювелирные украшения из золота с изумрудами или камнями зеленого цвета. Также модная красивая одежда, белье, сумки. Для мужчин хорошо приобрести дорогие аксессуары: галстуки, ремни, запонки, часы, портмоне и портфели, перчатки. Удачными будут покупки предметов декора: вазы, сувениры, картины. Для ремонта дома можно покупать обои, краски и лаки, линолеум и ламинат.
КРАСОТА
Сегодня рекомендуем ухаживать за лицом, шеей, руками и ногами. Сделайте парафинотерапию, маникюр, педикюр, массаж кистей и стоп. Но нежелательно проводить глубокие чистки кожи, особенно в области носа. Для стрижки и укладки волос день нейтральный. Можно посещать солярий.
ЗДОРОВЬЕ
Прекрасным решением сегодня будет посещение дантиста. В этот день нужно быть внимательным к мочевыделительной системе. Особенно уязвимы почки. Не стоит их перегружать обилием жидкости, а также употреблять мочегонное. Не стоит проводить операции на почках, мочеполовой системе, мочевом пузыре. А вот перед сном вода необходима, полезен будет контрастный душ. Хорошо делать гимнастику для глаз, массаж лица и тела. Организм прекрасно отреагирует на ароматерапию.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Выберите сегодня время для домашней выпечки. Порадуйте своих домочадцев вкусностями своего приготовления и не забудьте: время печь новогодние пряники с имбирем, с корицей, медом, кардамоном. Они особенно хорошо получатся в такой день, будут долго храниться и радовать своим ароматом. Также рекомендуется длительное проветривание вещей и постельного белья. Обратите внимание на домашние растения. Полив комнатных и балконных цветов нужно ограничить. А цветущие комнатные растения: фиалки, пеларгонии, азалии, розы, орхидеи — подкормить.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
День благоприятен для налаживания партнерских отношений. Открывается возможность пообщаться, познакомиться, или познакомить. Существует опасности интриг, споров, выяснения отношений. Неплохое время для заключения брака. Возможно зачатие мальчика.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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