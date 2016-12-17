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Наладьте контакты и порадуйте семью выпечкой. Астопрогноз для южноуральцев на 21 декабря

Наладьте контакты и порадуйте семью выпечкой. Астопрогноз для южноуральцев на 21 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
21.12.2016 08:06:13

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Астролог дает советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она рекомендует наладить договорные отношения, контакты. Проведенные сегодня встречи будут результативны, успешны. Удачными будут сегодня покупки для дам.

21 декабря — Луна в Весах. 22 лунный день.

РАБОТА

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День стоит посвятить вопросам партнерства, договорных отношений, налаживанию контактов. Результативны встречи, обсуждения, презентации, поскольку появится возможность наладить и укрепить перспективные связи, а также проявить сообразительность, блеснуть остроумием, объясниться с партнерами и сделать своевременные предложения. Но будьте максимально сконцентрированы и внимательны, принимайте решения осознано и рационально. До 8 января есть риск путаницы в делах и документах.

ПОКУПКИ

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Самыми удачными покупками будут покупки для дам. В первую очередь, это ювелирные украшения из золота с изумрудами или камнями зеленого цвета. Также модная красивая одежда, белье, сумки. Для мужчин хорошо приобрести дорогие аксессуары: галстуки, ремни, запонки, часы, портмоне и портфели, перчатки. Удачными будут покупки предметов декора: вазы, сувениры, картины. Для ремонта дома можно покупать обои, краски и лаки, линолеум и ламинат.

КРАСОТА

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Сегодня рекомендуем ухаживать за лицом, шеей, руками и ногами. Сделайте парафинотерапию, маникюр, педикюр, массаж кистей и стоп. Но нежелательно проводить глубокие чистки кожи, особенно в области носа. Для стрижки и укладки волос день нейтральный. Можно посещать солярий.

ЗДОРОВЬЕ

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Прекрасным решением сегодня будет посещение дантиста. В этот день нужно быть внимательным к мочевыделительной системе. Особенно уязвимы почки. Не стоит их перегружать обилием жидкости, а также употреблять мочегонное. Не стоит проводить операции на почках, мочеполовой системе, мочевом пузыре. А вот перед сном вода необходима, полезен будет контрастный душ. Хорошо делать гимнастику для глаз, массаж лица и тела. Организм прекрасно отреагирует на ароматерапию.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Выберите сегодня время для домашней выпечки. Порадуйте своих домочадцев вкусностями своего приготовления и не забудьте: время печь новогодние пряники с имбирем, с корицей, медом, кардамоном. Они особенно хорошо получатся в такой день, будут долго храниться и радовать своим ароматом. Также рекомендуется длительное проветривание вещей и постельного белья. Обратите внимание на домашние растения. Полив комнатных и балконных цветов нужно ограничить. А цветущие комнатные растения: фиалки, пеларгонии, азалии, розы, орхидеи — подкормить.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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День благоприятен для налаживания партнерских отношений. Открывается возможность пообщаться, познакомиться, или познакомить. Существует опасности интриг, споров, выяснения отношений. Неплохое время для заключения брака. Возможно зачатие мальчика.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

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