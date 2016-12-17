Начинайте рискованные проекты и новые дела. Астропрогноз для южноуральцев на 20 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
20 декабря — Луна в Деве. 21 лунный день.
РАБОТА
Сегодня активный, творческий и удачный день, хорош он для групповой работы. Вместе с коллегами можно решать вопросы, составлять планы. Поддерживайте других, если сами желаете получать помощь от окружающих. Можно смело общаться с начальством. Бизнесменов ждут удачные операции и финансовые сделки. Рискованные проекты себя оправдают. Расширяйте горизонты своей деятельности. Привлекайте новых партнеров, сотрудничайте с иностранцами. Люди искусства могут смело организовывать выставки, концерты, спектакли, творческие вечера. День отлично подходит для запланированных деловых поездок и командировок.
ПОКУПКИ
Сегодня очень благоприятный день для покупки различных косметических средств, в первую очередь, парфюмерии и благовоний. Также удачной будет покупка стиральной машины, снаряжения и аксессуаров для плавания и рыбной ловли, покупки туристических путевок. Для дома полезными будут покупки одеял и подушек, спальных принадлежностей, мягкой мебели, ковровых изделий. Для любителей музыки в этот день можно приобрести аудиосистемы, музыкальные инструменты.
КРАСОТА
Очень благоприятный день для посещения салона красоты. Волосы, подстриженные сегодня, будут хорошо расти, укрепляется и улучшается их структура, они меньше будут сечься. Стрижка надолго сохранит форму. Займитесь очищением лица. Благоприятны процедуры по шлифовке кожи, удалению рубцов и шрамов. Можно делать маникюр, педикюр, а также посещать солярий.
ЗДОРОВЬЕ
Этот день надо активно использовать для укрепления собственного здоровья, повышения иммунитета. Рекомендуются силовые физические упражнения, йога. В этот день хорошо гулять на свежем воздухе, принимать водные процедуры, закаляться. Следует беречь кишечник, органы пищеварения, теменную область головы. В питании следует исключить все продукты, которые негативно влияют на печень: кофе, шоколад, жареные и жирные блюда. Полезно пить свежевыжатые соки, травяные чаи, есть фрукты и овощи, а также морковь, свеклу, клюкву, калину, гранаты.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Если есть возможность заняться домашними делами, то не упустите ее. Время очень благоприятное для ремонта, перестановки мебели и других домашних дел. Уборка пройдет легко и не оставит усталости. Очистите пространство для нового: выбросьте старые ненужные вещи. Хорошо в этот день закладывать фундамент и строить дом.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
В этот день хорошо устраивать семейные праздники, общаться с друзьями — сходите всей компанией в театр, кино или примите участие в шумном мероприятии. Проведите его весело и интересно, с близкими и дорогими людьми. Этот день очень благоприятен для бракосочетания. Возможно зачатие девочки.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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