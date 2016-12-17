Удачный день разобраться с работой. Астропрогноз для южноуральцев на 19 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
19 декабря — Луна в Деве. 20 Лунный день.
РАБОТА
Наступило лучшее время для выполнения работы, требующей большой точности и сосредоточенности. Вы быстро справитесь с составлением разного рода отчетов, с работой с технической документацией. И даже просто разбор текущих бумажных дел сегодня пройдет гораздо быстрее и продуктивнее, чем в другие дни. Благоприятными будут деловые встречи, посвященные обсуждению долговременных проектов и планов на будущее, а также выполнение практической, конкретной работы, требующей точности, взвешенности, методичности и рационального решения. Можно оформлять денежные документы, другие ценные бумаги, векселя, банковские счета.
День благоприятен для журналистов,
ПОКУПКИ
Сегодня день удачных покупок для женщин. Вы можете с успехом подобрать для праздника косметику, нарядную одежду и ювелирные украшения из золота, серебра и бижутерных сплавов. Также можно покупать изделия из меха и кожи, постельное белье, шторы. Не забудьте о сувенирах для друзей и родственников. Удачной будет покупка дорогих предметов интерьера: мягкой мебели, картин, коллажей, настенных часов. Стоит приглядеться к бытовой технике и корпусной мебели.
КРАСОТА
Этот день превосходно подойдет для посещения вашего парикмахера и косметолога. Рекомендуется ухаживать за проблемной кожей. Показаны любые очищающие процедуры: пиллинг, скраб и аппаратная чистка. Можно побаловать себя различными косметическими новинками и даже ароматерапией.
Сегодня будут удачными стрижка, укладка, окрашивание волос, разнообразные укрепляющие маски. Рекомендуется делать маникюр, педикюр, и вообще, различные процедуры и манипуляции с кистями рук и ступнями. Можно посещать солярий.
ЗДОРОВЬЕ
Удачный день для прохождения диспансеризации. Посетите стоматолога, так как день хорош для лечения и удаления зубов. Недопустимы хирургические вмешательства на брюшине,
Проведите этот день максимально здоровым образом. Начните с контрастного душа, он сегодня очень полезен. Посетите спортзал или сходите в баню или в
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Любая деятельность, связанная с обустройством жилого помещения, пойдет сегодня на пользу вашему дому. Вы можете начинать ремонт, заняться уборкой, переклеивать обои, красить стены, менять мебель. Если у вас ремонт в полном разгаре, то сегодня хорошее время для замены дверей и напольных деревянных покрытий: ламината и паркета. Покрытия будут лежать ровно, не будут вздуваться от перепадов температуры и изменения влажности. Благоприятно проводить мероприятия по защите жилья: установки видеонаблюдения, сигнализации, страхования жилья.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Сегодня один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Найдите себе компанию единомышленников. Общение с ними поможет вам провести досуг с пользой. Неожиданные встречи и знакомства могут принести множество приятных сюрпризов. Для бракосочетания день неподходящий. Возможно зачатие девочки.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон —