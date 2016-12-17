Удачный день разобраться с работой. Астропрогноз для южноуральцев на 19 декабря

Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря

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Очередная последовательница «Школьника в болоте» залезла в прорубь

Информация об отмене занятий в Челябинске

Челябинские школьники учатся во вторую смену в обычном режиме

Водителя «Тойоты» обвинили в смерти пожилой пары в ДТП на снежной трассе

Трассу между Челябинском и Казахстаном на 2 дня закрыли из-за морозов