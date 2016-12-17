Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-26 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.11 EUR 63.61
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Удачный день разобраться с работой. Астропрогноз для южноуральцев на 19 декабря

Удачный день разобраться с работой. Астропрогноз для южноуральцев на 19 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
19.12.2016 09:53:51

Время новостей

Видео
Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Астролог дает советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня она советует справиться со всеми рабочими задачами, отчетами, разобраться с бумажными делами. Также будет правильно пообщаться с семьей и друзьями.

19 декабря — Луна в Деве. 20 Лунный день.

РАБОТА

rabota.png

Наступило лучшее время для выполнения работы, требующей большой точности и сосредоточенности. Вы быстро справитесь с составлением разного рода отчетов, с работой с технической документацией. И даже просто разбор текущих бумажных дел сегодня пройдет гораздо быстрее и продуктивнее, чем в другие дни. Благоприятными будут деловые встречи, посвященные обсуждению долговременных проектов и планов на будущее, а также выполнение практической, конкретной работы, требующей точности, взвешенности, методичности и рационального решения. Можно оформлять денежные документы, другие ценные бумаги, векселя, банковские счета.

День благоприятен для журналистов, продавцов-консультантов, водителей и секретарей-референтов.

ПОКУПКИ

pokupki.png

Сегодня день удачных покупок для женщин. Вы можете с успехом подобрать для праздника косметику, нарядную одежду и ювелирные украшения из золота, серебра и бижутерных сплавов. Также можно покупать изделия из меха и кожи, постельное белье, шторы. Не забудьте о сувенирах для друзей и родственников. Удачной будет покупка дорогих предметов интерьера: мягкой мебели, картин, коллажей, настенных часов. Стоит приглядеться к бытовой технике и корпусной мебели.

КРАСОТА

krasota.png

Этот день превосходно подойдет для посещения вашего парикмахера и косметолога. Рекомендуется ухаживать за проблемной кожей. Показаны любые очищающие процедуры: пиллинг, скраб и аппаратная чистка. Можно побаловать себя различными косметическими новинками и даже ароматерапией.

Сегодня будут удачными стрижка, укладка, окрашивание волос, разнообразные укрепляющие маски. Рекомендуется делать маникюр, педикюр, и вообще, различные процедуры и манипуляции с кистями рук и ступнями. Можно посещать солярий.

ЗДОРОВЬЕ

zdorove.png

Удачный день для прохождения диспансеризации. Посетите стоматолога, так как день хорош для лечения и удаления зубов. Недопустимы хирургические вмешательства на брюшине, желудочно-кишечном тракте. Нежелательно делать рентген. Употребление крепкого алкоголя и курение категорически запрещены.

Проведите этот день максимально здоровым образом. Начните с контрастного душа, он сегодня очень полезен. Посетите спортзал или сходите в баню или в спа-салон. Подольше погуляйте на свежем воздухе. Вечером рекомендована теплая расслабляющая ванна. В питании следует придерживаться принципа умеренности.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

khlopot.png

Любая деятельность, связанная с обустройством жилого помещения, пойдет сегодня на пользу вашему дому. Вы можете начинать ремонт, заняться уборкой, переклеивать обои, красить стены, менять мебель. Если у вас ремонт в полном разгаре, то сегодня хорошее время для замены дверей и напольных деревянных покрытий: ламината и паркета. Покрытия будут лежать ровно, не будут вздуваться от перепадов температуры и изменения влажности. Благоприятно проводить мероприятия по защите жилья: установки видеонаблюдения, сигнализации, страхования жилья.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

semya.png

Сегодня один из тех дней, когда можно прочувствовать всю прелесть человеческого общения. Найдите себе компанию единомышленников. Общение с ними поможет вам провести досуг с пользой. Неожиданные встречи и знакомства могут принести множество приятных сюрпризов. Для бракосочетания день неподходящий. Возможно зачатие девочки.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.

Читайте также

Вне новостей
Не ругайтесь и не рискуйте. Астропрогноз для южноуральцев на 18 декабря
Не ругайтесь и не рискуйте. Астропрогноз для южноуральцев на 18 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
18 Декабря 2016, 10:30
Вне новостей
Начинайте рискованные проекты и новые дела. Астропрогноз для южноуральцев на 20 декабря
Начинайте рискованные проекты и новые дела. Астропрогноз для южноуральцев на 20 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
20 Декабря 2016, 08:33
Вне новостей
Раскройте потенциал и сходите в гости. Астропрогноз на 17 декабря
Раскройте потенциал и сходите в гости. Астропрогноз на 17 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
17 Декабря 2016, 10:21
Вне новостей
Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря
Творчество вместо секса. Астропрогноз для южноуральцев на 22 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
22 Декабря 2016, 08:47

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.