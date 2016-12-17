Не ругайтесь и не рискуйте. Астропрогноз для южноуральцев на 18 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
18 декабря — Луна во Льве, Луна в Деве с 17:53. 19 Лунный день, 20 лунный день с 17:11.
РАБОТА
Любые текущие дела могут с успехом быть решены, но вот важные проекты сегодня лучше отложить. При принятии сложных решений вы будете склонны руководствоваться эмоциями, а не разумом. Поэтому не стоит рисковать и вовлекаться во
ПОКУПКИ
День благоприятен для разных покупок. Особенно удачной будет покупка вещей — талисманов, наполненных энергией Солнца. Такой талисман будет способствовать обретению счастья, здоровья, успеха в делах, он поможет в творчестве, в преподавании, в актерском мастерстве и на политическом поприще. Конечно, это в первую очередь вещи из золота. Они могут быть украшены камнем рубином. Еще это могут быть настольные лампы, фонари и фонарики, торшеры и другие осветительные приборы.
КРАСОТА
День прекрасно подойдет для пластики подбородка, омолаживающих процедур в области лица, шеи и всего тела, кремы от морщин в эти дни будут давать максимальный эффект. Не рекомендуется делать глубокий пилинг лица, распаривания также нежелательны. Хорошее время для посещения
ЗДОРОВЬЕ
Уязвимыми органами будут сердце и позвоночник. Стоит ограничить физические нагрузки и силовые тренировки. Хорошо подойдут сегодня процедуры массажа нижних конечностей, расслабляющие процедуры, аутотренинг. В питание следует отказаться от крепких спиртных напитков и ограничить потребление жирной и жареной пищи. Показаны продукты богатые калием: фасоль, горох, чечевица, изюм, курага.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Благоприятный день для небольшой уборки, декорирования помещений, перестановки мелких предметов мебели. Заниматься более масштабными делами не рекомендуется
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Не рекомендуется в этот день конфликтовать со своей второй половинкой. Ведь отношения потом придется восстанавливать долго. Для этого будьте терпеливы в диалоге, не провоцируйте ссоры сами и не давайте повода их начать. Зачатие не желательно.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
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