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Не ругайтесь и не рискуйте. Астропрогноз для южноуральцев на 18 декабря

Не ругайтесь и не рискуйте. Астропрогноз для южноуральцев на 18 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
18.12.2016 10:30:02

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Астролог дает советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня астролог советует избегать ссор с близкими и ввязываться в серьезные проекты.

18 декабря — Луна во Льве, Луна в Деве с 17:53. 19 Лунный день, 20 лунный день с 17:11.

РАБОТА

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Любые текущие дела могут с успехом быть решены, но вот важные проекты сегодня лучше отложить. При принятии сложных решений вы будете склонны руководствоваться эмоциями, а не разумом. Поэтому не стоит рисковать и вовлекаться во что-то глобальное. Можете заниматься отчетностью, своей обычной рутинной работой. Если ваша профессиональная деятельность связана со сферой торговли, будьте особенно внимательны и осторожны. Сегодня существуют высокие риски быть обманутым. Не планируйте на этот день никаких встреч и переговоров. Не рекомендуется также устраивать планерки и совещания с коллегами.

ПОКУПКИ

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День благоприятен для разных покупок. Особенно удачной будет покупка вещей — талисманов, наполненных энергией Солнца. Такой талисман будет способствовать обретению счастья, здоровья, успеха в делах, он поможет в творчестве, в преподавании, в актерском мастерстве и на политическом поприще. Конечно, это в первую очередь вещи из золота. Они могут быть украшены камнем рубином. Еще это могут быть настольные лампы, фонари и фонарики, торшеры и другие осветительные приборы.

КРАСОТА

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День прекрасно подойдет для пластики подбородка, омолаживающих процедур в области лица, шеи и всего тела, кремы от морщин в эти дни будут давать максимальный эффект. Не рекомендуется делать глубокий пилинг лица, распаривания также нежелательны. Хорошее время для посещения парикмахера-стилиста. День отлично подойдет для стрижки и укладки волос.

ЗДОРОВЬЕ

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Уязвимыми органами будут сердце и позвоночник. Стоит ограничить физические нагрузки и силовые тренировки. Хорошо подойдут сегодня процедуры массажа нижних конечностей, расслабляющие процедуры, аутотренинг. В питание следует отказаться от крепких спиртных напитков и ограничить потребление жирной и жареной пищи. Показаны продукты богатые калием: фасоль, горох, чечевица, изюм, курага.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Благоприятный день для небольшой уборки, декорирования помещений, перестановки мелких предметов мебели. Заниматься более масштабными делами не рекомендуется из-за низкой энергетики дня — на них может просто не хватить сил. Хорошо сегодня придумать и сделать своими руками открытки и сувениры для родных и близких

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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Не рекомендуется в этот день конфликтовать со своей второй половинкой. Ведь отношения потом придется восстанавливать долго. Для этого будьте терпеливы в диалоге, не провоцируйте ссоры сами и не давайте повода их начать. Зачатие не желательно.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.


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