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Раскройте потенциал и сходите в гости. Астропрогноз на 17 декабря

Раскройте потенциал и сходите в гости. Астропрогноз на 17 декабря
прогноз , астрологи , рекомендация
17.12.2016 10:21:48

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Астролог дает советы жителям Челябинской области.

«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница Санкт-Петербургской Астрологической Академии Светлана Лесневская. Сегодня астролог советует посвятить свое время родным и близким, отвлечься от рабочих процессов.

17 декабря — Луна во Льве. 18 лунный день, 19 лунный день с 15:58.

РАБОТА

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Сегодня будут удаваться дела, требующие быстрых, энергичных, активных и решительных действий. Планеты помогают проявить себя, раскрыть свой потенциал. Творческие люди будут ловить вдохновение и находить самовыражение в любых областях, будь то научные изыскания или музыка, живопись, театр. Хорошее время для командировок, дальних поездок, а так же для корпоративных мероприятий.

ПОКУПКИ

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Если вы решили сегодня приобрести подарки к новогодним праздникам, то лучше всего покупать предметы домашнего обихода: скатерти, шторы, посуду, сувенирную продукцию. Не забудьте о драгоценных украшениях и бижутерии: предметы из серебра и золота с сапфирами или камнями ярко-синего цвета — лучшее решение при выборе подарка.

КРАСОТА

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Посетите салон красоты: отличный день для стрижки и укладки. День благоприятный для изменения цвета волос. Можете экспериментировать с цветами и оттенками от натуральных до радикальных и вызывающих. День подходит для проведения омолаживающих процедур лица и тела, маникюра и педикюра, а также антицеллюлитных процедур.

ЗДОРОВЬЕ

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Следует обратить внимание на работу сердца и сосудов. Артериальное давление в этот день может быть не в норме. Не стоит сегодня посещать мануального терапевта и проводить манипуляции с позвоночником. Можно массировать ступни и голени и принимать ножные ванны. В питании следует избегать жирную и острую пищу, а также крепкий алкоголь. Полезными будут употребление сои, пророщенных зерен овса или пшеницы.

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

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Начинайте готовить свой дом к Новому году. День благоприятствует любым домашним делам. Сделайте уборку, переставьте мебель. А если хочется грандиозных изменений, то можно начинать ремонт.

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

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Хорошо ходить в гости и принимать гостей. Приветствуются совместные походы в театр или кино, на выставки. Будет кстати любой вид совместного творчества или домашний турнир по настольным играм. Вероятно зачатие мальчика.

Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (8-950-724-80-46). Группа ВК.

Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон — 8-904-300-14-31.

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