Раскройте потенциал и сходите в гости. Астропрогноз на 17 декабря

Астролог дает советы жителям Челябинской области.
«Первый областной» продолжает традиционную рубрику астрологических прогнозов для жителей Челябинской области. Ведет ее выпускница
17 декабря — Луна во Льве. 18 лунный день, 19 лунный день с 15:58.
РАБОТА
Сегодня будут удаваться дела, требующие быстрых, энергичных, активных и решительных действий. Планеты помогают проявить себя, раскрыть свой потенциал. Творческие люди будут ловить вдохновение и находить самовыражение в любых областях, будь то научные изыскания или музыка, живопись, театр. Хорошее время для командировок, дальних поездок, а так же для корпоративных мероприятий.
ПОКУПКИ
Если вы решили сегодня приобрести подарки к новогодним праздникам, то лучше всего покупать предметы домашнего обихода: скатерти, шторы, посуду, сувенирную продукцию. Не забудьте о драгоценных украшениях и бижутерии: предметы из серебра и золота с сапфирами или камнями
КРАСОТА
Посетите салон красоты: отличный день для стрижки и укладки. День благоприятный для изменения цвета волос. Можете экспериментировать с цветами и оттенками от натуральных до радикальных и вызывающих. День подходит для проведения омолаживающих процедур лица и тела, маникюра и педикюра, а также антицеллюлитных процедур.
ЗДОРОВЬЕ
Следует обратить внимание на работу сердца и сосудов. Артериальное давление в этот день может быть не в норме. Не стоит сегодня посещать мануального терапевта и проводить манипуляции с позвоночником. Можно массировать ступни и голени и принимать ножные ванны. В питании следует избегать жирную и острую пищу, а также крепкий алкоголь. Полезными будут употребление сои, пророщенных зерен овса или пшеницы.
ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ
Начинайте готовить свой дом к Новому году. День благоприятствует любым домашним делам. Сделайте уборку, переставьте мебель. А если хочется грандиозных изменений, то можно начинать ремонт.
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Хорошо ходить в гости и принимать гостей. Приветствуются совместные походы в театр или кино, на выставки. Будет кстати любой вид совместного творчества или домашний турнир по настольным играм. Вероятно зачатие мальчика.
Автор прогноза — выпускница Санкт — Петербургской Астрологической Академии, астролог Светлана Лесневская (
Отметим, открыт набор на 1 курс СПбАА телефон —